Benfica – Chelsea 28.06 – typy i zapowiedź

Podstawowe informacje o meczu Benfica – Chelsea

Rozgrywki: Klubowe Mistrzostwa Świata

Data i godzina: 28 czerwca, 22:00

Stadion: Bank of America Stadium (Charlotte)

W sobotni wieczór, 28 czerwca o godzinie 22:00 czasu polskiego, kibice futbolu z całego świata z uwagą skierują wzrok na jedno z najbardziej wyczekiwanych spotkań fazy play-off Klubowych Mistrzostw Świata. Na boisku zmierzą się dwie potęgi o zupełnie odmiennych tożsamościach – portugalska Benfica oraz angielska Chelsea. Stawką tego pojedynku jest awans do ćwierćfinału, a więc krok bliżej do sięgnięcia po najbardziej prestiżowy klubowy tytuł globu. Sprawdź moją zapowiedź oraz propozycję eksperckich typów bukmacherskich na mecz Benfica – Chelsea.

Benfica – Chelsea – typy bukmacherskie

Benfica – Chelsea : BTTS – obie strzelą

Obie drużyny prezentują świetną formę w ostatnich tygodniach. Benfica pewnie przeszła przez fazę grupową, remisując 2:2 z Boca Juniors, rozbijając Auckland City aż 6:0 i sensacyjnie pokonując Bayern Monachium 1:0. Podopieczni trenera Rogera Schmidta imponują stabilnością i konsekwencją, w ostatnich 16 meczach odnieśli aż 12 zwycięstw, ponosząc zaledwie jedną porażkę. Portugalczycy grają uważnie w defensywie, umiejętnie wykorzystując szybkie kontry, a ich liderzy tacy jak Ángel Di María, nadają drużynie doświadczenia i kreatywności.

Z kolei Chelsea, pod wodzą nowego trenera Enzo Mareski, odbudowuje swoją markę na arenie międzynarodowej. Londyńczycy wyszli z grupy D po zwycięstwach nad Espérance Tunis (3:0) i Los Angeles FC, a także porażce z Flamengo. Szczególnie wyróżnił się Liam Delap, który niedawno dołączył do zespołu i już zdobywa ważne bramki, oraz Enzo Fernández, który przeciwko swojej byłej drużynie, Benfice – zagra z wyjątkową motywacją. Argentyńczyk od początku 2025 roku zaliczył już 14 bezpośrednich udziałów przy golach (bramki i asysty), stając się kluczowym elementem nowego stylu Chelsea.

Pod względem stylu gry zapowiada się konfrontacja dwóch piłkarskich filozofii: Benfica bazuje na dyscyplinie taktycznej i kontratakach, Chelsea natomiast na intensywności, młodości i szybkiej wymianie podań w środku pola. Mimo że Anglicy wydają się lekkim faworytem bukmacherów, Portugalczycy niejednokrotnie pokazali, że potrafią zaskakiwać nawet największych rywali.

Propozycje typów bukmacherskich na Benfica – Chelsea

BTTS – obie strzelą @1.62

Wygrana Chelsea @1.97

powyżej 2,5 bramki @1.69

Benfica – Chelsea – zapowiedź meczu

Forma Benfiki

Benfica jest w ostatnim czasie w bardzo dobrej dyspozycji. Na ostatnie 16 meczów przegrała tylko jeden, po dogrywce ze Sportingiem w Pucharze Portugalii, dodatkowo 3 razy zremisowała i 12 razy zwyciężyła.

Forma Chelsea

Chelsea jest w równie wyśmienitej dyspozycji. Drużyna prowadzona przez Enzo Marezce wygrała 10 z ostatnich 12 meczów. Dodatkowo tylko raz na ostatnie 15 meczów zdarzył się taki, w którym The Blues nie zdołali by znaleść drogi do siatki rywala.

Gdzie oglądać mecz Benfica – Chelsea

Nadchodzące starcie Benfica – Chelsea obejrzysz na platformie DAZN.

Przewidywane składy na mecz Benfica – Chelsea

Benfica: Trubin – Aursnes, Silva, Otamendi, Carrerras – Barreiro, Florentino – Di Maria, Kokcu, Schjelderup – Pavlidis

Trubin – Aursnes, Silva, Otamendi, Carrerras – Barreiro, Florentino – Di Maria, Kokcu, Schjelderup – Pavlidis Chelsea: Sanchez – James, Adarabioyo, Colwill, Cucurella – Caicedo, Fernandez – Neto, Palmer, Madueke – Delap

Statystyki na typy bukmacherskie Palmeiras – Botafogo

Chelsea strzelała bramki w 14 z ostatnich 15 meczów

Benfica strzelała bramki w każdym z ostatnich 17 meczów

W 2 z 3 meczów bezpośrednich tych drużyn padał BTTS

Typowanie wyniku meczu Benfica – Chelsea

Zwycięzca tego meczu trafi do ćwierćfinału, gdzie zmierzy się z wygranym z pary Palmeiras – Botafogo. Dla obu zespołów to nie tylko szansa na awans, ale też możliwość zapisania się w historii jako zdobywca Klubowego Pucharu Świata. Chelsea ma już taki tytuł na swoim koncie (2021), natomiast Benfica wciąż czeka na swój pierwszy triumf w tych rozgrywkach .Jedno jest pewne, czeka nas intensywne i emocjonujące widowisko z ogromną stawką. Czy doświadczenie i pragmatyzm Benfici okażą się skuteczniejsze, czy może ofensywna siła i nowa energia Chelsea przesądzą o wyniku? Odpowiedź poznamy już 28 czerwca o 20, ale historia meczów tych drużyn i ich obecna forma wskazuję na jedno, spodziewamy się otwartego meczu i wielu bramek.

