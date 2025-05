Betis – Chelsea – 28.05 – typy i zapowiedź

Podstawowe informacje o meczu Betis – Chelsea

Rozgrywki: Liga Konferencji

Data i godzina: 28 maja, 21:00

Stadion: Tarczyński Arena, Wrocław

Nadszedł czas na ostateczne rozstrzygnięcie w Lidze Konferencji! W wielkim finale tych rozgrywek, który odbędzie się na Tarczyński Arena we Wrocławiu, zmierzą się Betis i Chelsea. Betis może zostać pierwszym przedstawicielem La Liga, który sięgnie po to trofeum. Z kolei Chelsea ma szansę pójść w ślady jedynego dotychczasowego triumfatora z Premier League, a więc West Hamu. Która drużyna dopnie swego? Zapraszam na przedmeczową analizę, w której publikuję również moje typy na spotkanie Betis – Chelsea.

Betis – Chelsea – typy bukmacherskie

Betis – Chelsea: Wygrana Chelsea

Zdaniem bukmacherów to Chelsea jest faworytem nadchodzącego finału Ligi Konferencji. Trudno się z tym nie zgodzić, gdyż przedstawiciele Premier League prezentują w ostatnich tygodniach zdecydowanie lepszą formę.

Wystarczy wspomnieć, że „The Blues” wygrali dwa ostatnie mecze ligowe bez straty gola – najpierw 1:0 z Manchesterem United, a następnie 1:0 z Nottingham Forest w ostatniej kolejce sezonu. Dzięki tym zwycięstwom Chelsea zakończyła rozgrywki na czwartym miejscu w tabeli i zapewniła sobie udział w przyszłorocznej Lidze Mistrzów. Zdecydowanie poniżej oczekiwań prezentuje się natomiast Betis. Piłkarze z Sewilli nie wygrali w podstawowym czasie gry żadnego z ostatnich pięciu spotkań, notując trzy remisy i dwie porażki. W ostatniej kolejce La Liga zremisowali 1:1 z Valencią. Mimo to Betis wcześniej zapewnił sobie awans do przyszłorocznej edycji Ligi Europy. Biorąc pod uwagę obecną formę obu zespołów, typuję, że to piłkarze Chelsea sięgną po trofeum w finale.

Proponuję również zwrócić uwagę na typy na obie drużyny strzelą gola oraz powyżej 2,5 gola. Warto zauważyć, że w aż 11 ostatnich meczach Betisu obie drużyny zdobywały bramki. Z kolei Chelsea zachowała czyste konto tylko w 4 z 10 ostatnich spotkań, co sugeruje, że możemy spodziewać się bramek po obu stronach i co najmniej trzech trafień łącznie.

Propozycje typów bukmacherskich na Betis – Chelsea

Wygrana Chelsea @1.84

Obie drużyny strzelą gola @1.82

Powyżej 2,5 bramki w meczu @1.90

Betis – Chelsea – zapowiedź meczu

Forma Betisu

Wspomniałem już, że Betis nie wygrał w podstawowym czasie gry żadnego z pięciu ostatnich meczów. To cztery starcia La Liga i rewanż w półfinale Ligi Konferencji, w którym piłkarze z Sewilli potrzebowali dogrywki, aby wyeliminować Fiorentinę. W swoim ostatnim meczu Betis zremisował 1:1 z Valencią. Betis finiszował na szóstym miejscu w tabeli La Liga, a więc lokacie dającej prawo gry w Lidze Europy.

Forma Chelsea

Chelsea wygrała dwa ostatnie mecze – po 1:0 z Nottingham Forest i Manchesterem United. Dzięki tym zwycięstwom „The Blues” zapewnili sobie czwarte miejsce w Premier League i grę w następnej edycji Ligi Mistrzów. Jeśli chodzi o półfinał Ligi Konferencji, to Chelsea okazała się lepsza w dwumeczu od Djurgarden.

Przewidywane składy Betis – Chelsea

Betis : Adrian, Ruibal, Bartra, Natan, Rodriguez, Fornals, Altimira, Antony, Isco, Rodriguez, Bakambu

: Adrian, Ruibal, Bartra, Natan, Rodriguez, Fornals, Altimira, Antony, Isco, Rodriguez, Bakambu Chelsea: Sanchez, James, Adarabioyo, Colwill, Cucurella, Fernandez, Caicedo, Madueke, Palmer, Sancho, Neto

Sędzia w spotkaniu Betis – Chelsea

Finał Ligi Konferencji poprowadzi Irfan Peljto. Dla Bośniaka będzie to już 28 mecz w tym sezonie. Do tej pory pokazał łącznie 112 żółte i 8 czerwonych kartek. Wskazał także 13 razy na linię jedenastego metra.

Gdzie oglądać mecz Betis – Chelsea?

Starcie Betisu z Chelsea będzie transmitowane równolegle na dwóch antenach – Polsat Sport 1 oraz Polsat Sport Premium 1.

Statystyki na typy bukmacherskie Betis – Chelsea

Betis nie wygrał żadnego z pięciu ostatnich meczów w podstawowym czasie gry

Chelsea ma na koncie dwa zwycięstwa, w dodatku bez straty gola

Bilans bezpośredniej rywalizacji jest remisowy – raz wygrał Betis, a raz górą była Chelsea

Obie drużyny strzelały bramki w jedenastu ostatnich meczach Betisu

Chelsea zachowała czyste konto w czterech z dziesięciu ostatnich pojedynków

Typowanie wyniku meczu Betis – Chelsea

Moim zdaniem, patrząc na ostatnią formę obu zespołów, Ligę Konferencji wygra Chelsea. „The Blues” wygrali dwa ostatnie spotkania, a Betis jest w wyraźnym kryzysie. Chelsea jest też mocniejsza na papierze.

