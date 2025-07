Rekord wychodzący Holstein Kiel! Transfer wewnątrz Bundesligi

Mamy rekord wychodzący Holstein Kiel! Napastnik z tego klubu pomoże ligowemu rywalowi, który miał ogromne kłopoty z obsadą tej pozycji. Holstein Kiel zarobiło za to rekordowe 10 mln euro.

Biały dym! Borussia ma napastnika

Borussia Moenchengladbach znalazła długo poszukiwanego napastnika. Japończyk Shuto Machino jest już z powrotem w Niemczech i został oficjalnie zaprezentowany jako nowy piłkarz Borussii Moenchengladbach.

25-letni Machino podpisał kontrakt do 2029 roku z opcją przedłużenia o kolejne 12 miesięcy. Borussia dokonała więc transferu o strategicznym znaczeniu – klub pilnie potrzebował nowej „dziewiątki” po odejściu Alassane’a Plei do PSV Eindhoven. Francuz zasilił budżet klubu kwotą 4,5 miliona euro i zwolnił znaczne środki w funduszu płacowym, co umożliwiło sprowadzenie nowego snajpera. Japończyk będzie miał jednak rywala w walce o XI, jako że mowa o pozyskanym niedawno przez Borussię Moenchengladbach Harisie Tabakoviciu.

Kwota transferu Machino ma wynieść łącznie 10 milionów euro. Siedem milionów zostanie przelane na konto Kiel natychmiast, a kolejne trzy mogą trafić do klubu w formie relatywnie łatwych do osiągnięcia bonusów. To absolutny rekord w historii Holstein Kiel – dotychczasowy najwyższy transfer to odejście Davida Kinsombiego do HSV w 2019 roku za 3 miliony euro. Machino pobije więc ten wynik ponad trzykrotnie!

Olaf Rebbe, dyrektor sportowy Kiel, nie tylko sprowadził napastnika do klubu, ale teraz również zapewnił ogromny zastrzyk gotówki, który może pomóc w budowie zespołu na szybki powrót do Bundesligi. Klub zabezpieczył też swoje interesy na przyszłość – Kiel otrzyma procent z ewentualnej dalszej sprzedaży Japończyka.

Z Holstein Kiel do silniejszego rywala

Dla samego Machino ten transfer to nagroda za udany sezon. W ubiegłych rozgrywkach zdobył 11 bramek i zanotował 3 asysty w 32 meczach najwyższej klasy rozgrywkowej. To wynik godny uwagi, biorąc pod uwagę, że był to jego debiutancki sezon w Europie. Wcześniej występował w japońskiej J-League, gdzie zasłynął jako zawodnik o świetnym instynkcie strzeleckim i dużej dynamice.

Co ciekawe, do końca maja Borussia mogła aktywować jego klauzulę wykupu wynoszącą zaledwie 3,5 miliona euro. Ta opcja jednak wygasła, a obecna umowa – mimo wyższej podstawowej kwoty – jest bardziej zrównoważona pod względem kosztów dodatkowych, takich jak premie za podpis czy prowizje dla agentów.

Transfer Machino wpisuje się w strategię odbudowy Gladbach pod wodzą Gerardo Seoane. Klub potrzebuje świeżej energii i skuteczności w ataku, a reprezentant Japonii ma potencjał, by stać się jednym z odkryć sezonu Bundesligi 2025/26. Borussia i jej szefowie wiążą z nim ogromne nadzieje – zarówno pod względem sportowym, jak i marketingowym.

Machino – co o nim wiemy?

Shuto Machino to japoński napastnik urodzony 30 sierpnia 1999 roku w prefekturze Mie. Swoją seniorską karierę rozpoczął w Yokohama FC, skąd trafił do Shonan Bellmare, gdzie zaczął przyciągać uwagę szerszej publiczności. W J-League dał się poznać jako dynamiczny snajper z dobrym wykończeniem akcji, silną grą głową i wysoką skutecznością – w sezonie 2022 zdobył 13 bramek, co zapewniło mu powołanie do reprezentacji Japonii.

W 2023 roku Machino zdecydował się na pierwszy krok w karierze międzynarodowej, podpisując kontrakt z niemieckim Holstein Kiel. Mimo debiutanckiego sezonu w Europie, szybko się zaadaptował – w 32 meczach zdobył 11 goli i zanotował 3 asysty. Jego forma nie umknęła uwadze klubów Bundesligi, co poskutkowało transferem do Gladbach.

Fot. PressFocus