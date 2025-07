VfB Stuttgart podpisze umowę z talentem Realu Madryt

VfB Stuttgart od lat słynie z faktu, że ściąga w niskiej cenie utalentowanych piłkarzy, których następnie szkoli na wysokiej klasy zawodników. Jak informują niemieckie i hiszpańskie media, tym razem skauci klubu z południa Niemiec wyłowili kolejnego gracza o wielkim potencjale i to nie z byle skąd, lecz z Realu Madryt.

Z Realu Madryt do Szwabii

Latem 2025 roku kolejny utalentowany zawodnik z madryckiej La Fabriki opuści akademię. Chema Andres, 20-letni defensywny pomocnik Realu Madryt, zamienia rezerwy „Królewskich” na występy w Bundeslidze. Jak donosi niemiecki „Bild”, zawodnik zasili VfB Stuttgart, który za jego pozyskanie zapłaci trzy miliony euro. Chema znajduje się już w Niemczech, gdzie finalizuje wszystkie formalności związane z transferem i przechodzi testy medyczne.

To transfer, który może okazać się przełomem w karierze młodego Hiszpana. Pomimo kilku ofert z La Ligi, Chema zdecydował się na przeprowadzkę za granicę, co świadczy o jego ambicjach i gotowości do wyzwań. Jak poinformował dziennikarz Matteo Moretto, zawodnik widzi w Bundeslidze idealne środowisko do dalszego rozwoju. Podobnego zdania był Real Madryt, który nie zamierzał blokować transferu, choć zabezpieczył swoje interesy. Klub z Madrytu ma prawo pierwokupu oraz procent z ewentualnej przyszłej sprzedaży, co świadczy o tym, jak wysoko ceni potencjał młodego gracza.

Chema Andres trafił do akademii Realu Madryt w 2018 roku z Levante. W kolejnych sezonach przechodził przez kolejne szczeble szkolenia w Valdebebas, aż w końcu trafił do Castilli – drugiego zespołu „Los Blancos”. W barwach rezerw rozegrał 35 spotkań, zdobywając trzy bramki i stając się jednym z liderów środka pola. Jego rozwój został także zauważony w pierwszej drużynie – w styczniu 2025 roku zadebiutował pod wodzą Carlo Ancelottiego, a kilka miesięcy później znalazł się w kadrze na Klubowe Mistrzostwa Świata FIFA. Choć nie pojawił się na boisku, sam fakt powołania do elitarnego składu Realu był dla niego ogromnym wyróżnieniem.

Stuttgart odpowiednim miejscem dla Hiszpana

Kontrakt Andresa z „Królewskimi” obowiązywał do 2028 roku, ale zawodnik i jego otoczenie doszli do wniosku, że nadszedł moment, by zrobić krok naprzód. Transfer do VfB Stuttgart otwiera przed nim nowe możliwości – klub znany jest z odważnego stawiania na młodzież i budowania wartości sportowej w oparciu o rozwój indywidualny. Chema wpisuje się idealnie w ten model – jako reprezentant Hiszpanii U-20 i pomocnik o znakomitym wyszkoleniu technicznym, może w krótkim czasie wywalczyć sobie miejsce w podstawowym składzie drużyny Sebastiana Hoenessa.

Choć dla Realu Madryt to rozstanie z kolejnym zdolnym wychowankiem, historia zna wiele przypadków, gdy zawodnicy z La Fábriki wracali po latach jako dojrzali i ukształtowani piłkarze. Chema Andres ma wszelkie argumenty, by podążyć tą samą ścieżką. Jeśli w Niemczech otrzyma zaufanie i regularną grę, może stać się nazwiskiem, o którym Europa usłyszy jeszcze nie raz. Warto przy okazji wspomnieć, że Stuttgart ściąga kolejny wielki talent – niedawno pozyskano Lazara Jovanovicia.

fot. PressFocus