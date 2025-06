Rewelacja wiosny Betclic 1. Ligi traci największą gwiazdę. Odejdzie do ligowego rywala

Najlepszy klub rundy wiosennej minionych rozgrywek Betclic 1. Ligi od nowego sezonu będzie musiał radzić sobie bez największej gwiazdy. Zawodnik nie zdecydował się bowiem na przedłużenie wygasającej w czerwcu umowy. Dalej będziemy go jednak obserwować na boiskach Betclic 1. Ligi, gdyż odejdzie do ligowego rywala.

Największa gwiazda rewelacji wiosny Betclic 1. Ligi

W rundzie wiosennej sezonu zasadniczego 2024/25 Betclic 1. Ligi żaden inny klub nie punktował tak dobrze, co GKS Tychy. W 15 meczach zespół Artura Skowronka zdobył 33 punkty, wygrywając przy tym 10 razy. Ex aequo z Wisłą Kraków tyszanie byli też najlepszą ofensywą wiosny w Betclic 1. Lidze. Spośród 30 strzelonych przez GKS w 2025 roku goli autorem aż siedmiu był Julius Ertlthaler. Austriak dorzucił do tego trzy asysty, dzięki czemu z 13 punktami wygrał klasyfikację kanadyjską tyskiego zespołu.

Wychowanek Mattersburga swój dorobek zaczął zresztą ustanawiać dopiero od 17. kolejki, bowiem dopiero wtedy strzelił pierwszego gola w sezonie 2024/25. W pozostałych dwóch kolejkach Betclic 1. Ligi dołożył jeszcze po jednej bramce oraz asyście. Dla porównania, w 29 wcześniej rozegranych dla GKS-u meczach trzykrotny reprezentant Austrii do lat 21 zanotował zaledwie jedno trafienie, a jego pozostałe osiem wpisów do protokołu meczowego spowodowane było wyłącznie oglądaniem żółtych kartek.

Odejdzie do ligowego rywala

W nadchodzącym sezonie 2025/26 dalej będziemy mieli okazję oglądać popisy Ertlthalera na boiskach Betclic 1. Ligi, jednak już nie w barwach śląskiego klubu. Austriak nie zdecydował się bowiem na przedłużenie wygasającej w czerwcu br. umowy z GKS-em. Tyszanie w oficjalnym komunikacie poinformowali, że „klub prowadził z zawodnikiem długie negocjacje i przedstawił pomocnikowi bardzo dobrą ofertę”, ale „ostatecznie jednak została ona odrzucona”.

Mimo „bardzo dobrej oferty” ze strony GKS-u jeszcze lepszą musiał zaproponować ligowy rywal tyskiego klubu. Szymon Janczyk z portalu „Weszło” poinformował, że 28-latek zdecydował się zamienić Śląsk na ŁKS Łódź, a więc jedenastą drużynę ostatniego sezonu Betclic 1. Ligi. Spadkowicz z PKO BP Ekstraklasy rozgrywki zakończył z sześciopunktową stratą do GKS-u, który zajął siódme miejsce, czyli pierwsze za strefą barażową. Do tak dużej różnicy między obiema ekipami bezpośrednio przyczynił się zresztą Ertlthaler, który w meczu 29. kolejki Betclic 1. Ligi pomiędzy GKS-em a ŁKS-em popisał się dubletem – i to na przestrzeni 17 minut – a jego były już zespół wygrał w Łodzi 3:1.

Rodak Ertlthalera zostaje w Tychach

Dodajmy, że poza Ertlthalerem na stadionie przy al. Unii Lubelskiej do siatki trafił także jego młodszy o cztery lata rodak – Julian Keiblinger, który w przeciwieństwie do starszego kolegi pozostanie w GKS-ie. Tyszanie oficjalnie ogłosili bowiem wykupienie z St. Polten wychowanka tego klubu i podpisanie z nim kontraktu na kolejne 12 miesięcy. Podczas rocznego wypożyczenia na Śląsk prawy wahadłowy rozegrał 26 meczów, w których strzelił trzy gole i zanotował pięć asyst.

Odejście Ertlthalera to nie jedyna poważna wyrwa dla GKS-u przed sezonem 2025/26. Tydzień wcześniej Górnik Zabrze poinformował bowiem o transferze Natana Dzięgielewskiego, który z dorobkiem siedmiu bramek był drugim najlepszym strzelcem tyskiego zespołu w minionych rozgrywkach. „Trójkolorowi” zmuszeni byli także pożegnać wypożyczonego z Augsburga Marcela Łubika, który w ostatnim sezonie Betclic 1. Ligi zaliczył 12 występów „na zero z tyłu”, co dało mu drugie miejsce w klasyfikacji czystych kont. GKS próbował zatrzymać 21-letniego golkipera na jeszcze jeden sezon, lecz klub z Bundesligi skłonił się ku ofercie wypożyczenia złożonej przez Górnik Zabrze.

fot. PressFocus