Jagiellonia wygrała po fantastycznej końcówce! Pululu bohaterem, tak jak w Serbii

Jagiellonia ponownie wygrała spotkanie w tym tygodniu po golu w końcówce. I znów z uwagi na kunszt strzelecki Afimico Pululu. Król strzelców Ligi Konferencji, a także niezastąpiony Jesus Imaz byli bohaterami ostatnich minut przy Słonecznej. Po dobrej pierwszej połowie i znakomitej końcówce Jaga pokonała Widzew 3:2, choć jeszcze w 90. minucie przegrywała jednym golem.

Przed meczem

Jagiellonia podchodziła z pewnym optymizmem do kolejnego domowego starcia ligowego w nowym sezonie na Chorten Arenie. Posiadający wielkie ambicje Widzew, tak jak i gospodarze miał dobry humor. Jaga z racji wygranej po dobrym meczu w eliminacjach Lidze Konferencji z Novim Pazarem, gdzie zwycięstwo dał w ostatniej minucie Afimico Pululu. Widzew wygrał z Zagłębiem Lubin 1:0 po bramce Juljana Shehu z dystansu u siebie. Termalica z kolei nie była taka łaskawa i na wyjeździe do Podlasia zabawiła się 4:0.

Adrian Siemieniec indywidualnie także mógł podchodzić do tego podchodzić w bardzo pewny sposób do tego meczu – wygrał bowiem wszystkie cztery starcia z łodzianami jako trener. Żeljko Sopić stracił na kilka tygodni Petera Therkildsena, którego w Białymstoku od pierwszej minuty zastąpił Marcel Krajewski. Kibice łodzian czekali na pierwszego gola w meczu oficjalnym Mariusza Fornalczyka, który latem kosztował aż 1,5 mln euro.

W ramach ciekawostki warto tutaj powiedzieć, że Jagiellonia grała w swoich strojach alternatywnych, a Widzew w domowych – w meczu rewanżowym będzie podobnie. Wszystko to z uwagi na to, że Widzew grając w innym stroju pokrywałby się barwami do domowych koszulek Jagiellonii.

Jagiellonia XI: Abramowicz – Pozo, Vital, Kobayashi, Wdowik – Flach – Prip, Drachal, Imaz, Pietuszewski – Rallis,

Widzew XI: Gikiewicz – Krajewski, Visus, Żyro, Kozlovsky – Selahi – Akere, Alvarez, Shehu, Fornalczyk – Bergier.

Jagiellonia zaczęła, a Widzew z czasem wszedł na obroty

Jagiellonia ruszyła przy 20-tysięcznej widowni od razu i bardzo szybko ich poczynania przyniosły efekt. Siemieniec postawił na Dawida Drachala, a ten… od razu mu się odpłacił, choć było tu trochę szczęścia. Louka Prip zagrał w kierunku byłego piłkarza Rakowa, ale przeciął podanie Ricardo Visus. Na tyle niefortunnie, że piłka trafiła do Jesusa Imaza, który stanął w sytuacji 2 na 1 z Rafałem Gikiewiczem. Hiszpan zgrał na pustą bramkę do Drachala i było 1:0 już po trzech minutach.

Jedyne groźne akcje z udziałem Widzewa w pierwszym kwadransie to te, w których były kartki. Te posypały się dwie – Mariusz Fornalczyk to jeden z tych, którzy „oberwali” karą indywidualną od sędziego Wojciecha Mycia. Drugim był strzelec bramki z Łodzi, Shehu. W 20. minucie po przejęciu piłki blisko pola karnego, bramce Abramowicza zagroził Fran Alvarez, ale był to strzał po ziemi i łatwy do obrony. Jagiellonia miała z kolei rzut wolny, ale nad poprzeczką uderzył Alex Pozo.

Widzew wtedy powoli, ale budził się na dobre. W 25. minucie premierowe trafienie w nowych barwach zanotował Sebastian Bergier. Na małej przestrzeni Fran Alvarez znakomicie dograł mu piłkę, a były napastnik katowickiej GieKSy z zimną krwią pokonał Sławomira Abramowicza. 1:1!

W 34. minucie z prawej strony boiska zszedł do środka Samuel Akere. Były skrzydłowy Botewu Płowdiw popędził w stronę bramki i w biegu oddał strzał z lewej nogi. Nieznacznie chybił. Nie minęło sześćdziesiąt sekund, a z drugiej flanki zaatakował Fornalczyk – uderzył w boczną siatkę. Jagiellonia już długo czekała na dogodną okazję i nie ułatwiała sobie zadania. Strata w pobliżu pola karnego (już druga na etapie 35. minuty meczu) i ponownie było groźnie pod bramką Abramowicza za sprawą Shehu.

Widzew więc dominował w pierwszej połowie, dużo roboty robił tu wysoki pressing z agresywnym doskokiem. Jagiellonia miała dwie próby dobrej jakości i z zagrożenia to naprawdę było wszystko.

Jagiellonia z remontadą!

Pierwszy kwadrans obfitował głównie w fizyczną grę. Głowami zderzyli się choćby Drachal z Krajewskim. Na jego koniec zmienił się wynik meczu. W 60. minucie kapitalnie zabawił się w polu karnym Jagiellonii Fornalczyk, który ograł Flacha i uderzył na bramkę Abramowicza. Wychowanek Polonii Warszawa jednak sparował piłkę przed siebie i doskoczył do niej Bergier, który ponownie, z bliska, trafił do siatki. 1:2!

Chwilę przed bramką Adrian Siemieniec przeprowadził potrójną zmianę. Zeszli Pietuszewski, Rallis i Drachal, a w ich miejsce weszli Cantero, Pululu i Romańczuk. Grecki napastnik był dziś cieniem samego siebie. Na boisku zameldował się też w 70. minucie po raz pierwszy w barwach Jagi AZ Jackson, który przybył niedawno na Słoneczną z Columbus Crew z ligi MLS.

W 74. minucie to właśnie Hiszpan z ławki, po rykoszecie, uderzył na bramkę Gikiewicza. W swojej kolejnej okazji, w ostatnich 10 minutach meczu – Bergier uderzył z kolei bardzo niecelnie. Gdy emocji było jak na lekarstwo – do gry wszedł Jesus Imaz. Trafił on na 2:2 w 91. minucie. AZ Jackson doskonale zagrał piłkę do Bernardo Vitala, a ten zbił piłkę głową do Hiszpana, który z kilku metrów trafił do siatki! 2:2!

Jakby emocji było mało, Mateusz Żyro w 93. minucie otrzymując piłkę od Gikiewicza… stracił ją na wysokości 20. metra. Presja z uwagi na Jesusa Imaza przyniosła efekt. Hiszpan podał do wychodzącego Pululu, ten podciął piłkę nad powołanym w przeszłości do kadry bramkarzem i stadion przy Słonecznej wpadł w euforię. 3:2!

Na tym zakończyło się spotkanie w Białymstoku. Oba zespoły po dwóch meczach mają po trzy punkty oraz trzy strzelone gole.

Jagiellonia – Widzew 3:2 (1:1)

Dawid Drachal 3′, Jesus Imaz 90+1′, Afimico Pululu 90+3′ – Sebastian Bergier 25′, 60′

Fot. screen Canal+