Portugalia – Hiszpania – 08.06 – typy i zapowiedź

Podstawowe informacje o meczu Portugalia – Hiszpania

Rozgrywki: Liga Narodów UEFA

Data i godzina: 8 czerwca, 21:00

Stadion: Allianz Arena, Monachium

Czas na decydujące rozstrzygnięcia w Lidze Narodów UEFA! W wielkim finale na Allianz Arenie w Monachium zmierzą się reprezentacje Portugalii i Hiszpanii. Obie drużyny znają już smak triumfu w tych rozgrywkach. „Nawigatorzy” zwyciężyli w premierowej edycji, natomiast Hiszpanie bronią tytułu. Co więcej, „La Furia Roja” to aktualni mistrzowie Europy. Czy trzeba dodawać coś więcej, by spodziewać się ogromnych emocji? Sprawdź moją zapowiedź meczu oraz typy bukmacherskie.

Portugalia – Hiszpania – typy bukmacherskie

Portugalia – Hiszpania: Powyżej 2,5 bramki w meczu

Spoglądając na ofensywę obu reprezentacji oraz formę strzelecką Lamine’a Yamala i Cristiano Ronaldo, trudno przypuszczać, że finał Ligi Narodów UEFA w Monachium zakończy się wynikiem poniżej 2,5 gola. Zwłaszcza że półfinał w wykonaniu „Nawigatorów” przyniósł trzy bramki, a w starciu „La Furia Roja” z Francją oglądaliśmy aż dziewięć trafień. Zarówno Portugalia, jak i Hiszpania od dłuższego czasu prezentują wysoką skuteczność. Wystarczy powiedzieć, że Hiszpanie strzelili co najmniej dwa gole w sześciu ostatnich meczach, a Portugalczycy zdobyli minimum dwie bramki w trzech z pięciu poprzednich spotkań. Co prawda historia bezpośrednich pojedynków nie nastraja optymistycznie tych, którzy liczą na bramkowy festiwal na Allianz Arenie, gdyż cztery ostatnie starcia tych drużyn kończyły się maksymalnie dwoma golami. Jednak przy tak ofensywnie usposobionych zespołach trudno uwierzyć, że kolejny mecz znów zakończy się skromnym wynikiem.

Biorąc pod uwagę powyższe analizy, naturalny jest też typ na obie strzelą gola. Z całym szacunkiem dla wygranej Portugalii nad Niemcami, ale więcej argumentów w finałowym starciu widzę po stronie Hiszpanów. „La Furia Roja” jest niepokonana od dziewiętnastu meczów, z których wygrała aż szesnaście. Hiszpanie nie przegrali też z Portugalczykami żadnego z ośmiu ostatnich pojedynków, wygrywając ostatnie bezpośrednie starcie w Lidze Narodów UEFA w 2022 roku.

Propozycje typów bukmacherskich na Portugalia – Hiszpania

Powyżej 2,5 gola w meczu @1.64

Obie strzelą gola @1.60

Wygrana reprezentacji Hiszpanii @1.88

Portugalia – Hiszpania – zapowiedź meczu

Forma Portugalii

Portugalia w półfinale Ligi Narodów UEFA przegrywała z Niemcami, ale była w stanie odwrócić losy meczu. Awans do finałowego starcia dał gol Cristiano Ronaldo. Dla „Nawigatorów” było to trzecie zwycięstwo w pięciu ostatnich meczach.

Forma Hiszpanii

Hiszpanie awansowali do finału po szalonym meczu przeciwko Francuzom, w którym to wygrali 5:4. Błysnął zwłaszcza Lamine Yamal, który zanotował na swoim koncie dwa trafienia. Dla Hiszpanów był to 19 mecz z rzędu bez porażki i 16 wygrane starcie w tym czasie.

Przewidywane składy Portugalia – Hiszpania

Portugalia: Costa, Neves, Dias, Inacio, Mendes, Neves, Silva, Trincao, Fernandes, Neto, Ronaldo

Costa, Neves, Dias, Inacio, Mendes, Neves, Silva, Trincao, Fernandes, Neto, Ronaldo Hiszpania: Simon, Porro, Le Normand, Huijsen, Cucurella, Merino, Zubimendi, Pedri, Yamal, Oyarzabal, Williams

Gdzie oglądać mecz Portugalia – Hiszpania?

Mecz Portugalii z Hiszpanią będzie transmitowany na TVP 1 i TVP Sport.

Statystyki na typy bukmacherskie Portugalia – Hiszpania

Hiszpania jest niepokonana od 19 meczów

Hiszpanie wygrali 16 z 19 ostatnich meczów

Hiszpania nie przegrała z Portugalią 6 ostatnich spotkań

Reprezentacja Hiszpanii strzeliła co najmniej dwa gole w swoich 6 ostatnich pojedynkach

W czterech z pięciu ostatnich meczów Portugalii i w pięciu ostatnich spotkaniach Hiszpanii obie reprezentacje strzelały gole

Typowanie wyniku meczu Portugalia – Hiszpania

Sądzę, że zarówno ostatnie wyniki, jak i siła na papierze przemawiają na korzyść reprezentacji Hiszpanii. „La Furia Roja” nie przegrała od 19 meczów, wygrywając 16 z nich. Także przeciwko Portugalii jest niepokonana od 6 spotkań. Mając rozpędzonego Lamine Yamala defensywa rywali musi się mieć na baczności. Portugalczycy na pewno będą groźni, ale sądzę, że będą musieli uznać wyższość Hiszpanów. Niemniej jednak spodziewam się bramkowego widowiska na wysokim poziomie.

