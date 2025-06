Znamy terminarz PKO BP Ekstraklasy na sezon 2025/26. Mistrz zacznie od „meczu przyjaźni”

W piątek 6 czerwca poznaliśmy terminarz na sezon 2025/26 PKO BP Ekstraklasy. Dwóch z trzech beniaminków zmagania w nowej kampanii rozpocznie od wyjazdu, z kolei mistrza Polski czeka „mecz przyjaźni”. Poniżej wybraliśmy – naszym zdaniem – najciekawsze spotkania nadchodzących rozgrywek ukochanej, rodzimej ligi.

Znamy zestaw par 1. kolejki PKO BP Ekstraklasy

Raptem kilka dni po skompletowaniu uczestników następnych rozgrywek PKO BP Ekstraklasy poznaliśmy terminarz na sezon 2025/26. Inauguracyjna kolejka odbędzie się pomiędzy piątkiem 18 lipca a poniedziałkiem 21 lipca. Choć dokładne godziny rozegrania spotkań nie są jeszcze znane, z pewnością wiemy już, że pierwszego dnia swoje mecze rozegra dwóch z trzech reprezentantów Polski w eliminacjach europejskich pucharów. W piątek 18 lipca obejrzymy więc dwa ze starć Lech Poznań – Cracovia, GKS Katowice – Raków lub Jagiellonia Białystok – Bruk-Bet Termalica Nieciecza. Pozostałe spotkanie z tej trójki rozegrane zostanie w sobotę 19 lipca.

Z kolei najwcześniej w niedzielę 20 lipca swój pierwszy mecz w sezonie 2025/26 PKO BP Ekstraklasy rozegra Legia Warszawa, bowiem zwycięzców ostatniej edycji Pucharu Polski trzy dni wcześniej czeka rewanżowy mecz I rundy eliminacji Ligi Europy. Stołeczny zespół „na pierwszy ogień” przed własną publicznością podejmie Piasta Gliwice, który do nowego sezonu przystąpi po rewolucji kadrowej.

W pierwszej kolejce nowego sezonu PKO BP Ekstraklasy u siebie zagrają także pozostali dwaj reprezentanci Mazowsza w tych rozgrywkach – Radomiak Radom (vs Pogoń Szczecin) oraz Wisła Płock (vs Korona Kielce). „Nafciarze” są jedynym beniaminkiem, który już w inauguracyjnej serii gier zagra na swoim stadionie. Stadiony Arki Gdynia oraz Bruk-Beut Termaliki Nieciecza przywitają się po kilku latach przerwy z PKO BP Ekstraklasą dopiero w drugiej kolejce. Na początek zaś ekipy te czekają wyjazdy kolejno do Lublina oraz Białegostoku.

Terminy i godziny spotkań w sezonie 2025/26

Zmagania w PKO BP Ekstraklasie zakończą się w poniedziałek 8 grudnia, kiedy to rozegrany zostanie ostatni mecz 18. kolejki. Do tego czasu grać będziemy co tydzień, za wyjątkiem trzech weekendów (6-7 września, 11-12 października, 15-16 listopada) podczas których to będzie przerwa reprezentacyjna. PKO BP Ekstraklasa po przerwie zimowej wróci 30 stycznia i za wyjątkiem weekendu 28-29 marca (przerwa reprezentacyjna) grać będzie co tydzień do soboty 24 maja, kiedy to odbędzie się finałowa, 34. kolejka.

Układ kolejek jest więc identyczny, jak w zakończonych niedawno rozgrywkach 2024/25. Względem poprzedniego sezonu niezmienione są również godziny rozgrywania spotkań. Standardowa kolejka rozgrywana będzie w piątek o 18:00 i 20:30, w sobotę o 14:45, 17:30 i 20:15, w niedzielę o 12:15, 14:45 i 17:30 oraz w poniedziałek o 19:00. Jednak w lipcu i sierpniu ze względu na temperaturę nie będzie niedzielnych meczów o 12:15, a w zamian odbywać się będą o 20:15.

Dodajmy, że nie wszystkie spotkania z kolejek 1-6 odbędą się w pierwotnym terminie. Reprezentantom Polski na arenie międzynarodowej przysługuje bowiem prawo do przełożenia jednego ligowego meczu między rundami I – III eliminacji oraz spotkania zaplanowanego między dwumeczem czwartej, czyli ostatniej rundy eliminacji europejskich pucharów.

fot. PressFocus