Wieczysta z pierwszym w historii awansem do Betclic 1. Ligi! Wisła doczekała się derbów Krakowa

Wieczysta Kraków w sezonie 2025/26 po raz pierwszy w swojej 83-letniej historii zagra na zapleczu Ekstraklasy. Zespół ze stolicy Małopolski pokonał przed własną publicznością w finale baraży o awans do Betclic 1. Ligi 2:0 Chojniczankę Chojnice i tym samym wywalczył czwartą promocję o szczebel wyżej na przestrzeni ostatnich pięciu lat. Awans Żółto-Czarnych do Betclic 1. Ligi oznacza, że po raz pierwszy od 2022 roku Wisła Kraków rozegra derby miasta.

Wieczysta przed historyczną szansą

Trwający 331 dni sezon 2024/25 na szczeblu centralnym zamykał finał baraży o awans do Betclic 1. Ligi pomiędzy Wieczystą Kraków a Chojniczanką Chojnice. Siłą rzeczy, debiutująca na poziomie Betclic 2. Ligi ekipa ze stolicy Małopolski była krok od pierwszego w swojej 83-letniej historii awansu na zaplecze Ekstraklasy. Z racji zajęcia na koniec sezonu zasadniczego trzeciego miejsca zespół Przemysława Cecherza był gospodarzem obu barażowych starć. W półfinale jego podopieczni pokonali KKS Kalisz 3:1, choć to oni stracili bramkę jako pierwsi.

Chojniczanka zaś na drugi poziom rozgrywkowy mogła wrócić po dwóch latach przerwy. „Chluba Grodu Tura” już w tym sezonie mogła grać w Betclic 1. Lidze, ale pod koniec maja 2024 roku przegrała półfinał baraży o awans ze Stalą Stalowa Wola 1:2. Wówczas jednak zajęła piąte miejsce w sezonie zasadniczym, więc półfinał baraży grała na wyjeździe. Teraz to zespół z Pomorza był gospodarzem półfinałowego starcia, gdyż sezon zasadniczy zakończył na czwartym miejscu. W szalonym meczu Chojniczanka zwyciężyła u siebie ze Świtem Szczecin 5:3.

Szybkie dwa gole, jeden „stadiony świata”

Było to drugie z rzędu starcie Wieczystej z Chojniczanką, po którym wyłoniony został przyszłoroczny uczestnik Betclic 1. Ligi. Poprzednia rywalizacja tych drużyn miała miejsce 18 maja i za sprawą remisu 1:1 w Chojnicach bezpośredni awans na zaplecze PKO BP Ekstraklasy zapewniły sobie Polonia Bytom oraz Pogoń Grodzisk Mazowiecki. Tym razem jednak po zakończeniu spotkania tych drużyn cieszyć się mogła tylko jedna ekipa. Do euforii po końcowym gwizdku w 7. minucie zbliżyli się gospodarze, ale piłkę po strzale Pawła Łysiaka lewą nogą z prawej strony pola karnego nad poprzeczką przeniósł golkiper drużyny przyjezdnej – Damian Primel.

Doświadczony bramkarz nie dał już jednak zatrzymać kolejnej próby Łysiaka. „Krótkie” rozegranie rzutu rożnego w 15. minucie zakończyło się strzałem z dystansu ofensywnego pomocnika. Piłka po drodze odbiła się od Jakuba Żywickiego, co kompletnie zmyliło stojącego między słupkami 33-latka, który zdążył już „odbić” w swoje prawo. Dla najskuteczniejszego w tym sezonie zawodnika Wieczystej był to 13. gol w Betclic 2. Lidze, dzięki czemu wskoczył na czwarte miejsce w klasyfikacji strzelców tych rozgrywek.

Po kilku minutach trzeciego na przestrzeni czterech ostatnich meczów gola mógł strzelić kapitan żółto-czarnych – Michał Pazdan, ale uderzona przez niego głową po dośrodkowaniu z rzutu wolnego przeleciała obok bramki. W precyzyjnym oddaniu strzału 38-krotnemu reprezentantowi Polski z pewnością przeszkodził wybiegający do futbolówki Primel. Znów jednak golkiper Chojniczanki niedługo po skutecznej interwencji był kompletnie bezradny wobec strzału rywali. Dośrodkowaną z rzutu rożnego piłkę poza pole karne głową wybił Maksymilian Tkocz, ale prosto w kierunku Bartosza Brzęka, który strzałem „z woleja” prawą nogą podwyższył na 2:0.

Wyczekiwanie na końcowy gwizdek

Z pewnością nie tak efektowną, ale za to precyzyjną bramkę w 36. minucie mógł zdobyć Paweł Łysiak. Zebrał on futbolówkę po nieudanej próbie przecięcia podania do Lisandro Semedo i oddał techniczny strzał lewą nogą w kierunku dalszego słupka. Primel nie dał rady sięgnąć piłki, ale na jego szczęście przeleciała ona obok strzeżonej przez niego bramki. Był to moment, po którym Wieczysta wyraźnie zdjęła nogę z gazu, lecz bezradna Chojniczanka i tak nie była w stanie tego wykorzystywać. Co więcej, tuż po upływie godziny gry gospodarze mieli dwie dogodne okazje do zadania ostatecznego, ale zarówno u Jakuba Peska, jak i Chumy, zawiodło finalne podanie.

Dopiero tuż przed rozpoczęciem ostatniego kwadransa podstawowego czasu gry podopieczni Damiana Nowaka mieli dogodną okazję na złapanie kontaktu, ale Radosław Gołębiowski niewystarczająco dokręcił uderzoną lewą nogą na bliższy słupek po rzucie wolnym piłkę. Goście w końcówce zaczęli się rozkręcać, o czym może świadczyć zmierzający kilka minut później w światło bramki strzał Jakuba Braneckiego, po którym piłkę głową sprzed linii bramkowej głową wybijać musiał Michał Pazdan. Nadzieja w dokonanie spektakularnego „comebacku” mogła zostać zgaszona już po chwili, ale po groźnie zapowiadającej się akcji Goku Roman uderzył jedynie prosto w ręce Primela.

Wieczysta zadebiutuje na zapleczu Ekstraklasy!

Długo wyczekiwany przez zgromadzonych na Chałupnika fanów końcowy gwizdek wreszcie wybrzmiał, wobec czego na tym kameralnym obiekcie zapanowała euforia z okazji pierwszego w historii awansu Wieczystej na zaplecze Ekstraklasy. Żółto-czarni dokonali tego jako debiutant na poziomie Betclic 2. Ligi. Zespół ze stolicy Małopolski wywalczył już czwartą na przestrzeni ostatnich pięciu lat promocję o szczebel wyżej. Jeszcze w sezonie 2020/21 krakowianie występowali w okręgówce, a więc szóstym szczeblu rozgrywkowym.

To czwarty z rzędu przypadek, gdy beniaminek II ligi od razu awansował na zaplecze Ekstraklasy. W 2022 roku dokonał tego Ruch Chorzów, rok później Polonia Warszawa, a w 2024 roku Stal Stalowa Wola. Udział Wieczystej w rozgrywkach Betclic 1. Ligi oznacza, że po raz pierwszy od sezonu 2021/22 Wisła Kraków rozegra derby miasta. Z pewnością jednak nie będzie to tak zacięta rywalizacja, jak z Cracovią, bowiem właściciel Wieczystej – Wojciech Kwiecień jest kibicem Wisły i już od dawna mówi się o nim w kontekście przejęcia „Białej Gwiazdy”. Do tego ze względów infrastrukturalnych Wieczysta swoje domowe mecze w sezonie 2025/26 ma grać na stadionie Wisły.

fot. screen TVP Sport