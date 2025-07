Legia Warszawa – Banik Ostrawa – 31.07. – typy i zapowiedź

Podstawowe informacje o meczu Legia Warszawa – Aktobe

Rozgrywki: Eliminacje do Ligi Europy

Data i godzina: 31 lipca, 21:00

Stadion: Stadion Wojska Polskiego (Warszawa)

Przed rewanżowym spotkaniem drugiej rundy kwalifikacji do Ligy Europy, Legia znajduje się w nieco lepszej sytuacji od swojego rywala. Pierwszy mecz w Ostrawie zakończył się remisem 2:2. Rywale postawili jednak Legionistom trudne warunki i przed porażką uchronił ich system VAR, po którym anulowano bramkę dla Banika po stałym fragmencie gry. W ostatnich dniach z ostrawskiego zespołu odszedł jeden z najlepszych zawodników, Ewerton, który zamienił Ostrawę na Kair, przechodząc do Pyramids FC. Czy Legia awansuje do kolejnej rundy eliminacji Ligi Europy? Sprawdź typy bukmacherskie na Legia Warszawa – Banik Ostrawa.

Legia Warszawa – Banik Ostrawa – typy bukmacherskie

Legia Warszawa – Banik Ostrawa: Zwycięstwo Legii

„Wojskowi” mają za sobą udaną inaugurację sezonu ligowego, wygrywając 2:0 na wyjeździe z Koroną Kielce. Kibiców Legii na pewno cieszy fakt, że odblokowało się dwóch piłkarzy ofensywnych, którzy nie byli w łaskach poprzedniego trenera Goncalo Feio. Mowa o Migouelu Alfareli i Jean-Pierrowi Nsame, którzy zdobyli bramki przeciwko Koronie, a Nsame wpisał się na listę strzelców także w pierwszym meczu przeciwko Banikowi.

Z kolei Banik Ostrawa nie może pochwalić się równie udanym startem. Pierwszy mecz czeskiej ekstraklasy przyniósł zespołowi Pavla Hapala porażkę 0:1 na wyjeździe z Bohemians, z kolei mecz poprzedniej kolejki przeciwko Teplicom został przerwany z powodu obfitych opadów deszczu w kraju morawsko-śląskim.

Propozycje typów bukmacherskich na Legia Warszawa – Banik Ostrawa

Zwycięstwo Legii @1.57

BTTS @1.86

Bramka Legii w 1. połowie @1.66

Legia Warszawa – Banik Ostrawa – zapowiedź meczu

Forma Legii

Podopieczni trenera Iordanescu dobrze weszli w rozpoczynający się sezon. Po rozstaniu z dotychczasowym szkoleniowcem Goncalo Feio, Legia wyraźnie odżyła nie przegrywając żadnego z pięciu rozegranych oficjalnych spotkań w tym sezonie. Rozpoczęła od dwóch wygranych 1:0 z Aktobe, zdobywając w międzyczasie Superpuchar dzięki zwycięstwu nad Lechem w Poznaniu. Morale zespołu wydają się być więc na wysokim poziomie i daje ona nadzieje na awans do kolejnej rundy.

Forma Banika

Banik nie wszedł najlepiej w sezon. Potyczki w czeskiej ekstraklasie rozpoczął od porażki 0:1 na wyjeździe z Bohemians, choć drużyna z Ostrawy przeważała w całym spotkaniu. Pierwsze spotkanie dwumeczu mogło zakończyć się lepiej dla Czechów, jednak w doliczonym czasie gry sędzia po konsultacji VAR nie uznał drugiej bramki byłego piłkarza Wisły Kraków Michala Frydrycha, która mogło przechylić szalę zwycięstwa na stronę Banika. Drużyna z Ostrawy będzie również pozbawiona Ewertona, który odszedł do Pyramids FC.

Przewidywane składy Legia Warszawa – Banik Ostrawa

Legia : Tobiasz –Wszolek, Ziółkowski, Kapuadi, Vinagre – Kapustka, Augustyniak, Elitim – Chodyna, Szkuryn, Morishita

: Tobiasz –Wszolek, Ziółkowski, Kapuadi, Vinagre – Kapustka, Augustyniak, Elitim – Chodyna, Szkuryn, Morishita Banik: Holec – Frydrych, Chalus, Pojezny, Buchta – Boula, Rigo, Holzer –Sin, Kubala – Prekop

Gdzie oglądać mecz Legia Warszawa – Banik Ostrawa

Mecz Legia Warszawa – Banik Ostrawa będzie można obejrzeć w TVP 2.

Statystyki na typy bukmacherskie Legia Warszawa – Banik Ostrawa

Legia nie przegrała żadnego meczu w rozpoczynającym się sezonie

W trzech z pięciu spotkań w tym sezonie Legia nie straciła bramki

Wliczając sparingi, Banik wygrał jeden mecz z siedmiu ostatnio rozegranych

Typowanie wyniku meczu Legia Warszawa – Banik Ostrawa

Legia Warszawa powinna wygrać rewanżowy mecz z Banikiem. „Wojskowi” grają u siebie, pokazali dobrą formę od początku sezonu m.in. wygrywając Superpuchar. Co równie ważne, powracający do składu napastnicy zaczęli zdobywać bramki. Banik nie najlepiej wszedł w sezon. Jego gra co prawda wskazuje na niezłe przygotownie do sezonu, jednak nie piłkarze nie są w stanie przełożyć tego na wynik. Wszystko wskazuje na pewne zwycięstwo Legii, która zmierza po awans do kolejnej rundy eliminacji do Ligi Europy.

