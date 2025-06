Benfica – Bayern Monachium 24.06 – typy i zapowiedź

Podstawowe informacje o meczu Benfica – Bayern Monachium

Rozgrywki: Klubowe Mistrzostwa Świata

Data i godzina: 24 czerwca, 21:00

Stadion: Bank of America Stadium, Charlotte

Już w środę, 24 czerwca o godzinie 21:00, czeka nas hitowe starcie w grupie C Klubowych Mistrzostw Świata. Pewny awansu Bayern Monachium zmierzy się z Benficą, która by zagwarantować sobie miejsce w fazie pucharowej bez oglądania się na inne wyniki, potrzebuje przynajmniej remisu. Jak zakończy się to emocjonujące spotkanie? Sprawdź moją analizę oraz eksperckie typy bukmacherskie na mecz Benfica – Bayern.

Benfica – Bayern Monachium – typy bukmacherskie

Benfica – Bayern Monachium : Wygrana Bayernu

We wtorkowy wieczór w Charlotte czeka nas kluczowe starcie grupy C. Choć Bayern już zapewnił awans po efektownym zwycięstwie 10:0 z Auckland City i wygraną 2:1 nad Boca Juniors, to Benfica musi osiągnąć przynajmniej remis, by nie musieć patrzeć na wynik innego meczu.

Bawarczycy prezentują formę godną mistrzów: zdobyli 12 bramek, tracąc zaledwie jednego gola, choć w spotkaniu z Boca odnotowano drobne luki w defensywie. Trener Vincent Kompany zapowiada utrzymanie siły ofensywnej, rotując jedynie w niektóre pozycje z Sané i Pavlovićem w podstawowym skałdzie oraz Musialą gotowym do wejścia z ławki.

Benfica w swojej grupie nie daje sobie wytchnienia – efektowne 6:0 z Auckland i emocjonujące 2:2 z Boca pomagają utrzymać wysoką aspirację. Zespół z Lizbony stawia na doświadczenie kluczowych postaci, takich jak Di María i Pavlidis, i chce zdominować ofensywnie u siebie.

Kluczowe pytanie: czy pod presją konieczności zdobycia punktu Benfica zdoła zneutralizować potężny atak Bayernu? A może Bawarczycy potwierdzą swoją dominację i wyjdą z grupy jako liderzy?

Propozycje typów bukmacherskich na Benfica – Bayern Monachium

Bayern wygra mecz @2.05

Więcej niż 2,5 bramki @1.90

Obie strzelą @1.43

Benfica – Bayern Monachium- zapowiedź meczu

Forma Benfiki

Benfica jest w średniej dyspozycji, co prawda drużyna ze stolicy Portugalii w ostatnich 10 meczach przegrała tylko raz, jednak ostatnie 5 meczów to tylko jedna wygrana.

Forma Bayernu

Bayern imponuje, wygrał pewnie ostatnie 4 spotkania a ich seria bez porażki wynosi obecnie 9 meczów z rzędu.

Gdzie oglądać mecz Benfica – Bayern Monachium

Nadchodzące starcie Benfica – Bayern Monachium obejrzysz na platformie DAZN.

Przewidywane składy na mecz Benfica – Bayern Monachium

Benfica: Trubin; Aursnes, Silva, Otamendi, Carreras; Barreiro, Kokcu; Di Maria, Prestianni, Akturkoglu; Pavlidis

Trubin; Aursnes, Silva, Otamendi, Carreras; Barreiro, Kokcu; Di Maria, Prestianni, Akturkoglu; Pavlidis Bayern: Neuer; Laimer, Tah, Stanisic, Guerreiro; Kimmich, Goretzka; Olise, Musiala, Coman; Kane

Statystyki na typy bukmacherskie Benfica – Bayern Monachium

Bayern ma serię 9 meczów bez porażki

Benfica wygrała zaledwie 1 z ostatnich 5 meczów

Bayern strzelił aż 21 bramek w ostatnich 5 meczach

Benfica strzeliła 11 bramek w ostatnich 5 meczach

Typowanie wyniku meczu Benfica – Bayern Monachium

Bayern jest w znakomitej formie – wygrał oba dotychczasowe mecze grupowe, zdobywając aż 12 bramek, co świadczy o ogromnej sile ofensywnej. Mimo pewnego awansu, Kompany zapowiedział, że zespół podejdzie do meczu poważnie, bez odpuszczania tempa. Benfica, choć walczy o wyjście z grupy, nie imponowała w defensywie – straciła dwa gole z Boca i może mieć problemy z powstrzymaniem dynamicznych skrzydłowych Bayernu. Niemcy mają też szerszą i jakościowo lepszą ławkę, co może być kluczowe w drugiej połowie. Nawet bez pełnej presji, Bayern pozostaje faworytem dzięki przewadze piłkarskiej i doświadczeniu w meczach o dużą stawkę.

