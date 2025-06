Atletico Madryt sięga po triumfatora Ligi Europy

Atletico Madryt z przytupem rozpoczęło letnie okienko transferowe i wyraźnie pokazuje, że chce wrócić do ścisłej czołówki hiszpańskiej oraz europejskiej piłki. Po nieco rozczarowującym sezonie 2024/25 klub ze stolicy Hiszpanii zamierza mocno odświeżyć kadrę. Diego Simeone oraz dyrekcja sportowa działają bardzo szybko – do „Los Colchoneros” trafiło już kilku zawodników, a kolejne wzmocnienia są na ostatniej prostej. Jednym z nich ma być zawodnika z triumfem w Lidze Europy w CV.

Atletico Madryt porozumiało się z lewym wahadłowym

Jak poinformował niezawodny Fabrizio Romano, Atletico Madryt osiągnęło porozumienie z Atalantą w sprawie transferu włoskiego defensora Matteo Ruggeriego. Kwota transakcji ma wynieść 20 milionów euro, a do pełni formalności pozostały jedynie testy medyczne, które 22-latek ma przejść w najbliższych dniach. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to Ruggeri podpisze kontrakt obowiązujący do końca czerwca 2030 roku. Będzie to długoterminowa inwestycja w zawodnika, który mimo młodego wieku ma już spore doświadczenie na najwyższym poziomie.

Ruggeri to wychowanek Atalanty, który w pierwszej drużynie zadebiutował w 2020 roku. Przez kolejne sezony zbudował sobie solidną pozycję w klubie z Bergamo, a jego dorobek to 109 rozegranych spotkań, dwa gole i dziesięć asyst. Sezon 2023/24 był dla niego wyjątkowy – nie tylko sensacyjnie wygrał z Atalantą Ligę Europy, ale także został wybrany do jedenastki sezonu tych rozgrywek. Jego ofensywne inklinacje, energia i dobre warunki fizyczne czynią z niego idealnego zawodnika na wahadło w systemie Simeone.

Ruggeri nie będzie miał łatwego zadania, jeśli chodzi o wywalczenie miejsca w podstawowym składzie. Na jego pozycji w poprzednim sezonie występowali Samuel Lino oraz Javi Galan, a momentami trener decydował się nawet na przesunięcie tam Conora Gallaghera. Włoski zawodnik będzie więc musiał od razu pokazać swoją jakość i zaadaptować się do intensywnego stylu gry Atletico. W minionym sezonie zagrał 36 spotkań w lidze i Lidze Mistrzów, ale podczas rundy wiosennej stracił pewne miejsce w składzie u Gian Piero Gasperiniego i coraz częściej pojawiał się z ławki:

Poważne wzmocnienia

Transfer Ruggeriego nie jest jedynym ruchem „Los Colchoneros” w tym okienku. Atletico już wcześniej sfinalizowało transfer bramkarza Juana Musso – notabene byłego kolegi Ruggeriego z Atalanty, który ma wzmocnić konkurencję między słupkami i stanowić realne wsparcie dla Jana Oblaka. Klub ze stolicy Hiszpanii postanowił także wykupić Clementa Lengleta z Barcelony po jego rocznym wypożyczeniu. Francuski obrońca, mimo wahań formy, zyskał zaufanie sztabu szkoleniowego.

Na tym jednak nie koniec – w najbliższych dniach sfinalizowany ma zostać również transfer Johnny’ego Cardoso z Realu Betis. Amerykański pomocnik brazylijskiego pochodzenia ma wnieść więcej dynamiki i kreatywności do środka pola. Wszystko wskazuje na to, że Atletico Madryt działa zgodnie z jasno określoną strategią – odmłodzić zespół, zwiększyć rywalizację na każdej pozycji i ponownie zawalczyć o najwyższe cele w Hiszpanii oraz Europie.

Letnie okienko transferowe dopiero się zaczęło, a Atletico Madryt już dało jasny sygnał – ten sezon nie będzie czasem przebudowy, lecz konkretnej walki o sukcesy. Ruggeri, Musso, Lenglet, a lada moment również Cardoso – to nazwiska, które mają być fundamentem nowego rozdziału w historii „Rojiblancos”. Do tego ma dojść jeszcze Alex Baena z Villarrealu, którego od dawna łączy się z Atleti.

fot. PressFocus