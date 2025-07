West Ham wzmocnił defensywę. Zawodnik zmienił barwy po pięciu latach

West Ham podczas letniego okienka transferowego zdecydowanie postarał się o wzmocnienie szeregów defensywnych. Teraz padło kolejne słynne „Here we go” i Fabrizio Romano przekazał, że klub z Londynu doszedł do porozumienia z byłym prawym obrońcą spadkowicza – Southamtpon. Będzie to ich trzeci oficjalny nabytek tego lata.

West Ham pozyskał świetnego wolnego agenta?

Kyle Walker-Peters po ostatnim sezonie w barwach Southampton stał się wolnym zawodnikiem, po tym jak zakończyła się jego długoletnia umowa ze „Świętymi”. Wzbudził on całkiem spore zainteresowanie na rynku transferowym i to nie tylko na wyspach. Jeszcze kilka dni temu niezwykle blisko było oficjalnego porozumienia z tureckim Besiktasem, natomiast ostatecznie rozmowy upadły. Ole Gunnar Solskjaer, który prowadzi klub z tureckiej SuperLig, zabiegał o pozyskanie tego zawodnika, natomiast ten obrał całkiem odmienny kurs.

Mimo iż nastawiał się na wyjazd poza granice swojej ojczyzny – jednak w niej pozostanie na kolejne trzy lata. Jak informują angielskie media, a także słynny Fabrizio Romano, doszło do porozumienia w sprawie umowy Kyle’a Walkera-Petersa w West Ham United. Nowy kontrakt ma obowiązywać do 2028 roku i wydaje się to naprawdę bardzo dobry podpis w wykonaniu londyńskiego klubu.

Warto też podkreślić, że to kolejny obrońca pozyskany tego lata. Wcześniej wykupiono za 35 milionów funtów Jeana-Clair Todibo, a niedawno także oficjalnie ogłoszono pozyskanie nowego lewego wahadłowego/pomocnika – Malicka Dioufa ze Slavii Praga.

Sprosta nowemu wyzwaniu?

Wydaje się, że właśnie takiego wzmocnienia potrzebował West Ham, w kontekście zabezpieczenia pozycji prawego obrońcy. W klubie aktualnie z nominalnych graczy na tej pozycji jest jedynie Aaron Wan-Bissaka. Raczej to 27-latek będzie podstawowym wyborem Grahama Pottera, natomiast biorąc pod uwagę cenę, a raczej jej brak, pozyskanie Walker-Petersa to bardzo dobry ruch. Dla samego zawodnika będzie to powrót do Londynu, ponieważ swoje pierwsze kroki w juniorskiej, a potem seniorskiej piłce stawiał w Tottenhamie.

W 2020 roku oficjalnie został wykupiony przez Southampton, gdzie bardzo dobrze się zadomowił. Zagrał łącznie 202 spotkania w barwach „The Saints”, strzelając w tym czasie siedem bramek oraz notując dwanaście asyst. W ostatniej kampanii Premier League był podstawowym wyborem w składzie – zanotował 33 występy. Zakres jego pozycji był dość zaskakujący. Grał na prawej oraz lewej obronie, na obu wahadłach, a także jako jeden z trzech środkowych obrońców.

Przez większość swojej kariery występuje on jednak na prawej stronie bloku defensywnego, ale to gracz, który potrafi się dostosować do sytuacji. Oczywiście Southampton w ostatnim sezonie spadło z hukiem z ligi, natomiast zestawienie ceny do jakości w tym ruchu wydaje się naprawdę dobre.

Fot. screen/Youtube