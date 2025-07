West Ham finalizuje transfer wahadłowego. Sprzedażowy rekord ligi czeskiej

Z West Hamu odeszło kilku doświadczonych zawodników. Graham Potter chce odmłodzić skład „Młotów”. Klub pożytkuje pieniądze zarobione w ostatnim czasie na sprzedaży Mohammeda Kudusa. Na początku okienka wykupiono wypożyczonego z Nicei Jean-Claire’a Todibo za niespełna 33 mln funtów. Jak informuje Santi Aouna, Anglicy są bliscy sprowadzenia na London Stadium nowego wahadłowego.

Odmłodzenie kadry West Hamu

West Ham United poprzedni sezon zaczął z Julenem Lopeteguim na stanowisku trenera. Hiszpan zastępował na nim Davida Moyesa, który wygrał z „Młotami” Ligę Konferencji w 2023 roku. Drużyna pod wodzą byłego trenera Realu Madryt prezentowała się bardzo słabo – punktowała ze średnią 1,18 pkt na mecz. Na początku stycznia, po porażce 1:4 z Manchesterem City, podjęto decyzję o zwolnieniu Lopoteguiego. Szkoleniowiec zostawił zespół na 14. miejscu w tabeli. Schedę przejął po nim Graham Potter, który wracał do pracy po zwolnieniu z Chelsea w kwietniu 2023.

Utrzymał on West Ham na 14. lokacie na koniec sezonu, natomiast zespół punktował jeszcze gorzej, niż za jego poprzednika (1,05 pkt na mecz). „Młoty” były raczej mało ciekawą drużyną, która notorycznie traciła punkty. Najciekawszy i najlepszy moment sezonu dla nich to było sensacyjne zwycięstwo 1:0 na Emirates Stadium 22 lutego. Poszła potem za tym wygrana z Leicester City, a następnie… aż osiem spotkań z rzędu bez zwycięstwa. West Ham wygrał też dwukrotnie z Manchesterem United, ale trzeba pamiętać, że to jednak zespół, który skończył na jeszcze gorszym – 15. miejscu.

Mimo wszystko szefostwo „The Hammers” zaufało Anglikowi, który poprowadzi ich w kolejnym sezonie. West Ham jednak bardzo mocno się zmieni. Doszło do pożegnania kilku bardzo doświadczonych graczy, na czele z kapitanem Aaronem Cresswellem (369 spotkań), Łukaszem Fabiańskim (216 spotkań) czy Michailem Antonio (323 spotkania).

Oprócz nich z London Stadium odeszli: Vladimir Coufal (180 spotkań), Kurt Zouma i Danny Ings i wspomniany Mohammed Kudus, który za 55 mln funtów przeniósł się do Tottenhamu. Żal do trenera po ostatnim meczu sezonu miał Łukasz Fabiański, który nie dostał szansy pożegnania się z kibicami na boisku, spędzając cały pojedynek z Ipswich Town na ławce rezerwowych. „Młoty” potrzebują sporej rewolucji w kadrze. Miały jeden z najstarszych składów w Premier League oprócz Evertonu i Fulham. Średnia pierwszego składu przekraczała nawet 29 lat.

Rekordowa sprzedaż

Zawodników należy teraz zastąpić. Zdaje się, że pierwszą pozycją, jaką wzmocni West Ham, będzie lewe wahadło. Jak informuje Santi Aouna, bardzo blisko przeprowadzki do Londynu ma być El Hadji Malick Diouf. „The Hammers” zapłacą za niego Slavii Praga około 20 mln funtów (22 mln euro). Przejdzie testy medyczne, po których podpisze kontrakt do końca czerwca 2031. Będzie to rekord sprzedażowy z ligi czeskiej. Prawdziwą „sztamę” ze Slavią ma West Ham – wcześniej bowiem w Czechach zapanowała „mania West Hamu” przez Tomasa Soucka i Vladimira Coufala.

Dotychczas najdrożej sprzedanym zawodnikiem z ligi naszych południowych sąsiadów był za to jeszcze inny zawodnik Slavii – Antonin Kinsky, za którego Tottenham zapłacił zimą 12,5 mln funtów. To bramkarz, który zdążył już się nieźle pokazać w Anglii, gdy kontuzjowany był Guglielmo Vicario. Już w debiucie odbił 7/7 strzałów i został bohaterem awansu. „Koguty” w Carabao Cup wyeliminowały Liverpool.

Diouf trafił do Europy zimą 2023, kiedy przenosił się z Academy Mawade Wade do norweskiego Tromso za 50 tysięcy euro. Wystarczył zaledwie rok, by Slavia zapłaciła za niego 2,5 mln euro. W Czechach urodzony w 2004 roku Senegalczyk niesamowicie się rozwinął. Strzelił gola już w debiucie. Był ważną częścią ekipy, która w poprzednim sezonie zdobyła mistrzostwo Czech. Jesienią brał udział w fazie ligowej Ligi Europy. Diouf mógł zmierzyć się w niej z takimi drużynami, jak: Ajax, Athletic Bilbao, Eintracht Frankfurt czy Fenerbahce.

Ofensywnie usposobiony zawodnik zagrał w Slavii 50 meczów, w których zdobył dziewięć bramek i zaliczył cztery asysty. Rozegrał ponad 3000 minut, co dało mu pod tym względem siódme miejsce w drużynie. Zwłaszcza rewelacyjny miał początek sezonu ligi czeskiej. Robił furorę na lewym wahadle. Graham Potter gra podobnym systemem w West Hamie, a z tą akurat pozycją miał jednak problem. Głównie korzystał z Emersona Palmeriego, ale i minuty zaliczył młodziutki Oliver Scarles, a i nawet z konieczności prawy obrońca – Wan-Bissaka. Pożegnanego Cresswella ustawiał z kolei jako półlewego stopera.

Diouf ma za sobą również sześć spotkań w seniorskiej reprezentacji Senegalu. W tym ostatnim mierzył się z reprezentacją Anglii.