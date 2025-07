Pogoń Szczecin – Motor Lublin – 26.07 – typy i zapowiedź

Podstawowe informacje o meczu Pogoń Szczecin – Motor Lublin

Rozgrywki: PKO BP Ekstraklasa

Data i godzina: 25 Lipca, 17:30

Stadion: Stadion Miejski w Szczecinie

W sobotę kontynuujemy emocje związane z drugą kolejką PKO BP Ekstraklasy. Pogoń Szczecin – Motor Lublin to popołudniowe starcie zaplanowane na godzinę 17:30, które powinno przynieść nam sporo emocji. Ci pierwsi mają wielką plamę do zmazania. Co wydarzy się w tym emocjonującym spotkaniu? Jaki będzie wynik? Sprawdź moją zapowiedź oraz propozycję eksperckich typów bukmacherskich na mecz Pogoń Szczecin – Motor Lublin.

Pogoń Szczecin – Motor Lublin – typy bukmacherskie

Pogoń Szczecin – Motor Lublin: BTTS – obie strzelą

Pogoń Szczecin była w pierwszej kolejce jedną z drużyn, zamieszanych w sensacyjne rozstrzygnięcia oraz wyniki. Szczecinianie przegrali bowiem na wyjeździe z średniakiem polskiej Ekstraklasy, drużyną Radomiaka Radom aż 1:5. „Joao” Grzesik z kolegami po prostu rozmontowali i ośmieszyli „Portowców”, a Kamil Grosicki dał sędziemu sygnał, żeby kończył tę kompromitację i nie doliczał żadnych minut. Drużyna Roberta Kolendowicza zupełnie nie poradziła sobie w tamtym spotkaniu. Mimo większego posiadania piłki piłkarze ze Szczecina zupełnie nie mieli skuteczności. Co ciekawe, drużyna Radomiaka również wbrew pozorom nie zagrała wybitnego starcia, ale za to jakże skuteczne.

To, co różniło obie drużyny to skuteczność w wykorzystywaniu nadążających się okazji, Radomiak więcej ryzykował, oddawał strzały (łącznie aż 14 przy 6 Pogoni), co finalnie przyczyniło się do takiego rezultatu. Szczególnie niepokoić może obrona drużyny ze Szczecina, która w tamtym spotkaniu wyglądała jakby pierwszy raz w życiu ze sobą grała, nie było żadnej współpracy ani pewności siebie, przez co praktycznie każda akcja Radomiaka mogła skończyć się bramką. Marian Huja i Leo Borges zagrali fatalnie.

Motor Lublin z kolei rozpoczął sezon Ekstraklasy w swoim stylu. Drużyna trenera Stolarskiego skromnie ograła na własnym boisku tegorocznego beniamina ligi, drużynę Arki Gdynia. Mimo że spotkanie nie należało do najciekawszych, a tym bardziej nie do najpiękniejszych, to finalnie liczą się fakty. Fakt jest taki, że Motor wygrał 1:0 w pełni kontrolując sytuację na murawie i nie pozwalając na zbyt wiele arkowcom. Mbaye Ndiaye strzelił gola, ale co najmniej dwie doskonałe okazje zmarnował. Tak naprawdę to Motor mógł wygrać wyżej.

Sobotnie spotkanie zapowiada się ciekawie. Szczególnie interesujące będzie podejście oraz nastawienie drużyny ze Szczecina. Czy po tak dotkliwej porażce w pierwszej kolejce Pogoń wyciągnęła wnioski i zaprezentuje się w sobotę ze lepszej strony? Na to pytanie poznamy odpowiedź już jutro. Motor natomiast będzie chciał iść za ciosem po solidnej pierwszej kolejce. Biorąc pod uwagę wszystkie te czynniki, oraz to, że w ostatnich trzech meczach tych drużyn dwukrotnie padał BTTS, stawiam, że w sobotnim starciu również zobaczymy bramki z obu stron. Mój typ na ten mecz to: BTTS – 0bie strzelą

Propozycje typów bukmacherskich na Pogoń Szczecin – Motor Lublin

Wygrana Pogoni @1.60

Obie drużyny strzelą gola @1.70

powyżej 2,5 bramki @2.15

Pogoń Szczecin – Motor Lublin – zapowiedź meczu

Forma Pogoni

Pogoń zaczęła sezon od kompromitującej porażki w Radomie, gdzie przegrała z tamtejszym Radomiakiem 1:5. Piłkarze ze Szczecina muszą natychmiast wyciągnąć wnioski i poprawić grę, szczególnie w linii defensywnej już od najbliższego spotkania z Motorem. Być może personalnie czwórka z tyłu zostanie zmieniona.

Forma Radomiaka Radom

Motor wygrał na inaugurację sezonu z drużyną Arki Gdynia 1:0. Mecz był od pierwszej do ostatniej minuty pod pełną kontrolą zawodników z Lublina. Kibice liczą na komplet punktów w meczu z Pogonią Szczecin, szczególnie znając ich formę z pierwszego meczu sezonu,

Przewidywane składy Pogoń Szczecin – Motor Lublin

Pogoń : Cojocaru – Wahlqvist, Huja, Borges, Koutris – Przyborek, Pozo, Biegański, Ulvestad, Grosicki – Koulouris

: Cojocaru – Wahlqvist, Huja, Borges, Koutris – Przyborek, Pozo, Biegański, Ulvestad, Grosicki – Koulouris Motor: Tratnik, Wójcik, Ede, Matthys, Luberecki, Haxha, Wolski, Samper, Karasek, N’Diaye, Czubak

Gdzie oglądać mecz Pogoń Szczecin – Motor Lublin

Mecz Pogoń Szczecin – Motor Lublin obejrzeć można na kanale CANAL+ Sport 3 (Pol) , sport.tvp.pl (Pol) , TVP Sport , TVP Sport app (Pol)

Statystyki na typy bukmacherskie Pogoń Szczecin – Motor Lublin

W dwóch z ostatnich trzech meczach bezpośrednich tych drużyn padał BTTS

Motor nie przegrał w pierwszym meczu PKO BP Ekstraklasy i czterech sparingach

W ostatnich trzech meczach bezpośrednich tych drużyn padło łącznie 14 bramek

fot. Press Focus, Kacper Pacocha