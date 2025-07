Kosta Runjaić ściąga reprezentanta Polski. Wcześniej spotkali się w Pogoni Szczecin

Kosta Runjaić od poprzedniego sezonu jest trenerem włoskiego Udinese. Były szkoleniowiec Pogoni Szczecin czy Legii Warszawa wykorzystuje dobrą znajomość polskiego rynku, czego efektem było pozyskanie z Lecha Poznań Jespera Karlstroema. Jak podają włoskie media, to nie koniec i tym razem do drużyny Niemca trafi 12-krotny reprezentant Polski. Być może nie będzie on jedyny, bowiem pojawiają się także informacje o innych zawodnikach znad Wisły.

Podopieczny Runjaicia ze Szczecina trafi do Włoch

Kosta Runjaić po wielu latach spędzonych w Polsce jako trener Pogoni Szczecin, a później Legii Warszawa, dostał ofertę prowadzenia występującego na poziomie Serie A Udinese . W swoim pierwszym sezonie w tych rozgrywkach zajął dwunaste miejsce w stawce, czyli co najważniejsze wywalczył utrzymanie dla swojego zespołu. Dzięki temu Niemiec utrzymał swoją posadę i ma okazję wykorzystać swoje kontakty przy ściąganiu zawodników, których pamięta z występów w Ekstraklasie.

Świeżo po zatrudnieniu takim przykładem okazał się Jesper Karlstroem, z którym Runjaić musiał się mierzyć, gdy ten bronił barw Lecha Poznań. Mistrz Polski z 2022 roku rozegrał w „Kolejorzu” 144 spotkania i strzelił cztery gole. W Serie A Szwed radzi sobie równie dobrze. Przez cały sezon nie zagrał tylko w jednym ligowym starciu, był istotnym elementem środka pola i dodatkowo zanotował trzy asysty. W przyszłych rozgrywkach będzie miał okazję tworzyć duet pomocników z reprezentantem Polski.

Jak poinformowała bowiem „La Gazzetta Dello Sport” i Nicolo Schira, do drużyny prowadzonej przez Kostę Runjaicia dołączy Jakub Piotrowski. Wszystko jest już dogadane, jednak transfer dojdzie do skutku dopiero z początkiem sierpnia. Jest to spowodowane rywalizacją Łudogorca Razgrad w eliminacjach Ligi Mistrzów. Mistrz Bułgarii chce zostawić swojego pomocnika na rewanżowe starcie z chorwacką Rijeką. W pierwszym spotkaniu pomiędzy tymi zespołami padł remis 0:0. Decydujący mecz odbędzie się 30 lipca i po nim Polak dostanie zielone światło na odejście do Włoch.

Piotrowski nie będzie jedyny?

Jak podał Nicolo Schira, 27-latek może nie być jedynym graczem znad Wisły, który wzmocni dwunasty zespół ostatniego sezonu Serie A. Rozmowy w sprawie przenosin do Udinese ma prowadzić Kamil Piątkowski, który musi szukać sobie nowego pracodawcy w obliczu braku przyszłości w RB Salzburg. Wcześniej mówiło się także, że ten kierunek mógłby obrać Adam Buksa. Kosta Runjaić chciał też ściągnąć swojego byłego podopiecznego z Legii Warszawa – Steve’a Kapuadiego.

Jakub Piotrowski ostatnie trzy lata spędził w Bułgarii, gdzie przeniósł się po nieudanej przygodzie w niemieckiej Fortunie Dusseldorf. Łącznie przez ten czas rozegrał 144 spotkania, strzelił 27 goli i zaliczył 18 asyst. Był kluczowym zawodnikiem swojej drużyny i mocno przyczynił się do zdobycia trzech mistrzostw kraju i dwóch Pucharów Bułgarii. W sezonie 2022/23 został wybrany najlepszym pomocnikiem całej ligi. Dzięki swojej grze Michał Probierz dał mu wystąpić w 12 meczach reprezentacji, w których trafił do siatki przeciwko Czechom i Estonii.

