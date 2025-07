Wygasła mu umowa z Wisłą Kraków. Trafił pod skrzydła… byłego trenera „Białej Gwiazdy”

Wisła Kraków jest obecnie w świetnych nastrojach i nie płacze po zawodnikach, których pożegnała. Jednym z nich był Jesus Alfaro, który znalazł już nowy klub. Trafił on do byłego trenera „Białej Gwiazdy”, który pracuje w lidze duńskiej.

Alfaro pożegnany przez Wisłę

Jesus Alfaro rozegrał w Wiśle Kraków 71 spotkań. Jako że zmienia on kluby dość często w swojej karierze, to „Biała Gwiazda” jest tym, w którym to… zagrał najwięcej spotkań w życiu. W innych było to po ponad 60, 50, 40 (np. w Barcelonie B) lub ponad 30. Hiszpan był przede wszystkim pewnym punktem zespołu w sezonie 2023/24. W zwycięskim Pucharze Polski we wszystkich sześciu meczach wychodził w podstawowym składzie, a w półfinale z Piastem Gliwice nawet strzelił gola. Rozegrał blisko 2800 minut we wszystkich rozgrywkach, a więcej od niego grali tylko Joseph Colley i Alan Uryga.

W sezonie 2024/25 u Mariusza Jopa grał już mniej – nie zawsze znajdował miejsce w pierwszym składzie, aż 12 z 26 występów w Betclic 1. Lidze zaliczył z ławki rezerwowych. Niemniej był ważnym uzupełnieniem składu, który wybiegał ponad 1300 minut i dołożył do dorobku trzy gole i dwie asysty, choć akurat w tych meczach, które i tak były już rozstrzygnięte. „Dziadkowi” (nazywany tak przez widoczne siwe włosy) wygasła w czerwcu umowa i nie została ona przedłużona. Cieszył się on jednak bardzo dużym uznaniem wśród kibiców, którzy doceniali jego determinację i zaangażowanie.

Jesus Alfaro miał w Wiśle Kraków dobry moment na samym początku swojej przygody. W rundzie jesiennej sezonu 2023/24 rozdawał wtedy na prawo i lewo asysty, celnie bił stałe fragmenty gry. Po 12 kolejkach miał już na koncie sześć asyst. Nie był to zatem żaden niewypał, ale doświadczony piłkarz, który swoje dla „Białej Gwiazdy” zrobił.

Spotka się z byłym trenerem

Na rundę wiosenną sezonu 2023/24 Wisłę Kraków przejął hiszpański trener Albert Rude. Poprowadził ją w zaledwie 18 spotkaniach, ale za to mógł na swoje konto dopisać Puchar Polski. To on był trenerem, gdy zawodnicy przechodzili przez ćwierćfinał z Widzewem Łódź, półfinał z Piastem Gliwice i wreszcie finał z Pogonią Szczecin. Pokonał więc trzy ekstraklasowe zespoły. Od stycznia 2025 Albert Rude trenuje drugoligowe duńskie Kolding IF. Jak mu tam idzie?

Dołączył jeszcze w trakcie poprzedniego sezonu. W Danii gra się 22 kolejki sezonu zasadniczego, dzieli tabelę na pół i TOP 6 stanowi grupę mistrzowską, a dolna 7-12 grupę spadkową – każdy zespół w swoim zestawie gra dodatkowy mecz i rewanż, co daje 32 kolejki. Rude wszedł do drugoligowej ekipy i od razu wygrał trzy mecze z czterech. Udało mu się wdrapać do tej górnej połówki, ale do awansu, czyli dwóch pierwszych miejsc sporo zabrakło. W tym sezonie miał już dwa mecze i pokonał m.in. zdegradowany Aalborg, który spadł do drugiej ligi pierwszy raz od utworzenia Superligi w 1991 roku.

Teraz Jesus Alfaro dołączył do trenera, pod wodzą którego wygrał Puchar Polski i będzie występował na poziomie drugiej ligi duńskiej (1. Division). Patrząc na niezłą wiosnę w wykonaniu Alberta Rude, to Kolding IF powinno mierzyć w awans do Superligi.

