Niewypał transferowy Tottenhamu zmienia klub. Zagra w… Rosji

Za jakiś czas kibice Tottenhamu będą mogli umieszczać go w zestawieniu „to on u nas kiedyś grał?”. Po nieudanym pobycie w północnej części Londynu przeniósł się do Turcji i głównie tam spędził ostatnie lata. Grał dla dwóch z trzech największych stambulskich klubów, a ten, którego ostatnio reprezentował negocjuje obecnie jego transfer do Rosji.

Niewypał transferowy Tottenhamu

Przez dekadę Gedson Fernandes związany był z Benfiką, do której trafił w wieku dziesięciu lat. Tuż po ukończeniu 18. roku życia zadebiutował w dorosłej drużynie „Orłów” i był to jego pierwszy z 63 występów dla seniorskiego zespołu słynnego lizbońskiego klubu. Ostatni zaliczył na samym początku 2020 roku, a niedługo później na zasadzie półtorarocznego wypożyczenia z opcją wykupu przeniósł się do Tottenhamu. Trafił pod skrzydła swojego rodaka – Jose Mourinho, który nieco wcześniej przejął Spurs po zwolnieniu Mauricio Pochettino.

W północnym Londynie nie spędził on jednak zakładanego pierwotnie czasu, gdyż pół roku przed końcem okresu wypożyczenia Benfica je skróciła. Wychowanek klubu z Estadio da Luz zaliczył bowiem zaledwie 14 występów na 52 możliwe, a aż 29 razy nie był nawet uwzględniony w kadrze meczowej. Do tego raptem trzy razy znalazł się w wyjściowym składzie, a na boisku łącznie spędził jedynie 450 minut. W tym czasie środkowemu pomocnikowi nie udało się również zanotować ani jednego bezpośredniego udziału przy bramce swojego zespołu.

Przenosi się z Turcji do… Rosji

Po skróceniu przez Benfikę jego pobytu w Tottenhamie Fernandes trafił do innej metropolii – Stambułu. Pozostałą część sezonu 2020/21 spędził na wypożyczeniu w Galatasaray, a niemal rok później znów zawitał do najludniejszego europejskiego miasta. Fani „Galaty” mogli poczuć się zdradzeni, bowiem Portugalczyk przeniósł się do jednego z jej dwóch największych rywali – Besiktasu. Za rekordowe wówczas w historii Besiktasu 16 milionów euro został wykupiony z Benfiki. Zresztą, obecnie jest to drugi największych transfer w historii tego klubu.

Teraz zaś stanie się najdrożej sprzedanym w historii Besiktasu piłkarzem, bowiem za 25 milionów euro przeniesie się on do… Spartaka Moskwa – poinformował Nicolò Schira. Włoski dziennikarz dodał, że 26-latek podpisze kontrakt do końca sezonu 2029/30, a w Rosji będzie zarabiał 3,5 miliona euro rocznie. Cała przeznaczona przez Spartaka za ten transfer kwota trafi do Besiktasu, gdyż „Czarne Orły” odkupiły od Benfiki należące jeszcze do niedawna do lizbończyków pozostałe 50% praw ekonomicznych do tego zawodnika.

Besiktas w oficjalnym komunikacie poinformował, że stambulski klub rozpoczął negocjacje ws. 81-krotnego reprezentanta portugalskich młodzieżówek do rosyjskiego klubu. 26-latek jest drugim zawodnikiem, który tego lata zamienił „Czarne Orły” na rzecz Rosji – po Bakhtiyorze Zaynutdinowie. Reprezentant Kazachstanu zdecydował się na przenosiny do Dynama Moskwa. Fernandes to zarazem drugi pomocnik, który w tym okienku opuścił szeregi 16-krotnego mistrza Turcji – wcześniej zrobił to Alex Oxlade-Chamberlain.

Portugalczyk, którego dorobek dla Besiktasu zamknął się na 131 występach, 18 golach i 12 asystach, w najbliższym sezonie nie będzie miał okazji do zaprezentowania się w europejskich pucharach, bowiem rosyjskie kluby w wyniku pełnoskalowej inwazji na Ukrainę są od 2022 roku wykluczone na arenie międzynarodowej. Jak jednak widać, pieniądze nie śmierdzą…

