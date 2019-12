Strzał niczym wyrok. Arturo Vidal i jego kapitalna statystyka

Barcelona jest obecnie drużyną wielu problemów. Najwięcej bramek straconych w lidze od ponad 15 lat, często zawodząca ofensywa, opierająca się praktycznie wyłącznie na Leo Messim. Jakby tego było mało, wielu cennych zawodników myśli o zmianie barw.

Jedną z tych osób jest m.in. Arturo Vidal, który nawet publicznie wyrażał swoje niezadowolenie z roli, jaką pełni w zespole, sugerując tym samym, że niedługo być może zdecyduje się na zmienę barw. Co by nie mówić, byłaby to dla “Blaugrany” dość duża strata.

Arturo Vidal to przede wszystkim zawodnik o profilu, którego nie posiada nikt inny w szatni. Waleczny, nieustępliwy, zadziorny, wprowadzający w szeregi drużyny wolę walki. Jest jednak także inna, dość niespodziewana rzecz, którą może poszczycić się Chilijczyk.

32-latek zdobył w obecnym sezonie już pięć bramek, dzięki czemu jest czwartym strzelcem Barcelony, po Messim, Suarezie i Griezmannie. Nieźle, jak na kogoś, kto jedynie sześć razy wybiegał na boisko w podstawowym składzie. Na tym jednak nie koniec.

Jeszcze ciekawsze jest to, jak fantastyczną skutecznością wykazuje się były zawodnik m.in. Bayernu Monachium czy Juventusu. Do zdobycia wspomnianych pięciu bramek potrzebował on… zaledwie pięciu celnych strzałów na bramkę. Stuprocentowa skuteczność strzałów, które zmierzają w światło bramki, nie może nie robić wrażenia. Jak myślicie, czy charyzmatyczny zawodnik odejdzie zimą z klubu, czy może dalej będzie kontynuował swoją passę?