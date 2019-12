Od piłkarzy dla polskiego futbolu. Piłkarskie życzenia z okazji świąt

Jeszcze niedawno byli kluczowymi postaciami naszych boisk. Dziś każdy z nich poszedł inną drogą, aczkolwiek nie ukrywają, że wciąż życzą polskiej piłce jak najlepiej. Nie ma chyba lepszej pory do dzielenia się życzeniami z innymi, jak właśnie okres Świąt Bożego Narodzenia.

Sebastian Mila:

Najważniejsze, żeby głowy zawodników były czyste, zarówno reprezentantów, jak i ligowców. Rodzinom wszystkich ludzi związanych z piłką życzę zdrowia. Jeśli w każdej z nich go nie zabraknie, wtedy polska piłka będzie lepsza. Klubom życzę natomiast, żeby nie przestawały stawiać na młodzież, bo to zaprocentuje dobrymi wynikami w przyszłości.

Radosław Majdan:

Życzę tego, żeby poziom ekstraklasy zadowalał kibiców i było w niej więcej ciekawych meczów. Dzięki temu mniejsza liczba naszych zawodników będzie odchodziło za granicę. By nasza liga cieszyła się statusem takiej, do której solidni piłkarze raczej przychodzą, a nie z której odchodzą. A reprezentacja na najbliższych Mistrzostwach Europy zagrała przynajmniej tak dobrze, jak podczas turnieju we Francji.

Polskim piłkarzom, którzy wyjeżdżają za granicę życzę, by grali w swoich klubach. Żeby nie była to dla nich tylko ziemia obiecana, która może się w praktyce okazać dla nich nieosiągalna. A tym, którzy zostali w ekstraklasie tego, by mieli poczucie, że się rozwijają i mają wpływ na to, że polska liga jednak może być ciekawa. Życzę, żeby ci zawodnicy podnosili poziom ekstraklasy, jako rozgrywek, i jako produktu.

Marcin Żewłakow:

Polskiej piłce życzę tego, żeby bawiła w pozytywnym znaczeniu kibiców. Klubom natomiast życzę coraz lepszych warunków i stabilności finansowej, które będą impulsem do rozwoju. Piłkarzom, żeby kontuzje omijały ich szerokim łukiem. A działaczom, by kierowali się tylko logicznymi i piłkarskimi argumentami w kierowaniu klubami.

Marcin Krzywicki:

Wysokiej formy piłce klubowej. Żeby nasze kluby już nie przegrywały z rywalami z Luksemburgu i innych państw, które są słabsze piłkarsko. Reprezentantom Polski – sukcesów na arenie międzynarodowej. W przyszłym roku będzie do nich okazja, Mistrzostwa Europy.

Działaczom klubowym – ruchów, które przyczynią się do rozwoju polskiej piłki. Stawiania na młodzież, a nie na przebierańców innych narodowości, którzy nie są lepsi od naszych zawodników. A kibicom dobrych widowisk ze strony zespołów, które wspierają i kochają z całego serca.

Łukasz Surma:

Zbliża się rok mistrzostw, więc życzę na nich najlepszego wyniku polskiej reprezentacji, bo jest ona papierkiem lakmusowym naszej piłki. Wtedy wszystkim będzie się lepiej pracowało. Wtedy będziemy funkcjonować w poczuciu, że nasze środowisko piłkarskie idzie w dobrym kierunku. Poza tym, życzę wszystkim zawodnikom, na każdym poziomie ligowym, dużo zdrowia, bo ono jest najważniejsze.

Tomasz Frankowski:

Przede wszystkim życzę reprezentacji co najmniej wyjścia z grupy na Mistrzostwach Europy. Piłkarzom zdrowia i osiągnięcia w przyszłości takiej formy, jak Robert Lewandowski. Oby on i jego koledzy utrzymali dobrą dyspozycję na Euro 2020. Klubom ekstraklasy, żeby w sierpniu wciąż byli widoczne w europejskich pucharach. Może byśmy w końcu awansowali do fazy grupowej Ligi Europy…

Polscy kibice na trybunach nigdy nie zawodzą, dlatego życzę im, żeby na trybunach Mistrzostw Europy mogli dopingować zespół, który będzie wygrywać z kolejnymi przeciwnikami. Ważne również, by ligowe kluby, którym kibicują wzniosły się na wyższy poziom, gdyż to najbardziej nakręca piłkarskie środowisko.

Maciej Żurawski:

Życzę reprezentacji udanych Mistrzostw Europy, dlatego że to najbliższe ważne wydarzenie dla naszej piłki. Naszym piłkarzom zdrowia i utrzymywania się w wysokiej formie. Klubom – stabilności finansowej, ponieważ bez pieniędzy trudno funkcjonować. Wszystkim kibicom życzę natomiast dużo pozytywnych emocji. Związanych z oglądaniem wydarzeń sportowych, ale nie tylko.

Grzegorz Rasiak:

Przede wszystkim życzę wszystkim zarejestrowanym piłkarzom dużo zdrowia, uśmiechu na twarzy i stałych postępów. Reprezentacji – awansu do finału Mistrzostw Europy. Polskim klubom, żeby skończyły sezon i z przytupem awansowały do europejskich pucharów, a także nie miały problemów ze stabilnością finansową. Działaczom więcej cierpliwości, żeby ich plany były długoterminowe, a nie tylko chwilowe. A kibicom jak najwięcej emocji związanych z wspieraniem klubów i reprezentacji, która jest w końcu naszą wizytówką. I nam wszystkim – dużo bramek na stadionach.