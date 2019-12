Ma na koncie występy w reprezentacji Chorwacji i właśnie trafił do Rakowa. Kim jest Fran Tudor?

Zawodnik z trzema występami w reprezentacji Chorwacji trafił do Rakowa Częstochowa. Kim jest Fran Tudor i czy na pewno powinniśmy się zachwycać tą transakcją?

Podopieczni dość udanie zakończyli 2019 rok. Podopieczni Marka Papszuna wygrali dwa ostatnie mecze w roku, pokonując zespoły Górnika Zabrze i Lechii Gdańsk. W tej chwili zajmują 10. miejsce, co jest wynikiem dość dobrym, patrząc na to, że klub jest beniaminkiem ekstraklasy.

Dobra postawa Rakowa w tym sezonie to nie przypadek. Indywidualne przebłyski Miłosza Szczepańskiego i Sebastiana Musiolika i równa forma Petra Schwarza sprawiły, że zespół traci tylko dwa punkty do pierwszej ósemki.

Marek Papuszun jesienią nie dysponował jednak ani jednym nominalnym bocznym obrońcą. To może ma sens, patrząc na to, że Raków gra trójką stoperów i dwoma wahadłami. Klub doszedł jednak do wniosku, że warto pozyskać kogoś na prawą stronę. Szczególnie, że z końcem roku Michał Skóraś wraca do Poznania.

Tym samym do Rakowa trafił Fran Tudor. To były piłkarz Hajduka Split, w którym grał przez cztery lata. Pożegnał się z klubem w lipcu ubiegłego roku i od tamtej pory pozostawał bez stałej pracy. To może oznaczać, że Chorwat będzie potrzebował trochę czasu, by się ograć.

Jego najlepszym rokiem w dotychczasowej karierze był 2017. Tudor był wówczas kluczowym piłkarzem Hajduka. Dzięki dobrym występom trafił nawet do reprezentacji, w której rozegrał trzy mecze. Ponadto, zaliczył w barwach narodowych gol i trzy asysty.

Warto zwrócić uwagę, że Tudor grał nie tylko na prawej obronie, ale także na obu skrzydłach. W poprzednim sezonie grał jednak głównie na prawej obronie i na wahadle, dlatego można spodziewać się jego gry na tych pozycjach w Rakowie.

Fran Tudor rozpocznie treningi z Rakowem od nowego roku. Chorwat związał się z klubem umową do 2022 roku, z opcją przedłużenia o dwa lata.

Fot. YouTube