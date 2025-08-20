FREEBET 300 ZŁ NA START W BETFAN!
Betclic 1. liga / Chrobry Głogów – Śląsk Wrocław – 20.08 – typy i zapowiedź

Chrobry Głogów – Śląsk Wrocław – 20.08 – typy i zapowiedź

Napisane przez Miłosz Nowak, 20 sierpnia 2025

Podstawowe informacje o meczu Chrobry Głogów – Śląsk Wrocław

  • Rozgrywki: Betclic 1. Liga
  • Data i godzina: 20 sierpnia, 18:00
  • Stadion: Stadion Chrobrego, Głogów

W środowy wieczór w Głogowie dojdzie do derbów Dolnego Śląska w ramach 6. kolejki 1. Ligi. Miejscowy Chrobry podejmie spadkowicza z Ekstraklasy, Śląsk Wrocław. Gospodarze będą chcieli wykorzystać atut boiska przeciwko faworyzowanemu rywalowi, który miewa jednak swoje problemy. Zapowiada się ciekawe widowisko, w którym zawodnicy z Głogowa zechcą zagrać na nosie rywalom ze stolicy swojego województwa. Kto wyjdzie zwycięsko z tego starcia? Sprawdź typy na mecz Chrobry Głogów – Śląsk Wrocław.

Chrobry Głogów – Śląsk Wrocław – typy bukmacherskie

Chrobry Głogów – Śląsk Wrocław: BTTS

Moim zdaniem najbardziej prawdopodobną opcją do wyboru na ten mecz będzie BTTS. Kluczowe są w tym przypadku dotychczasowe wyniki Śląska w tym sezonie. BTTS miał miejsce w każdym ligowym meczu Wrocławian w tym sezonie. O ile za grę ofensywną można ich pochwalić, to niestety popełniają zbyt wiele prostych błędów, przez które niepotrzebnie tracą cenne punkty.

Z drugiej strony mamy Chrobrego, który na własnym boisku jest groźny i skuteczny. Potwierdza to fakt, że Chrobry zdobył siedem goli w dotychczasowych czterech meczach u siebie. Gospodarze potrafią wykorzystać atut własnego boiska, co potwierdzili wygrywając niespodziewanie z ŁKS-em Łódź, a także z Odrą Opole. Z drugiej strony potrafili przegrać 0:1 z Polonią Bytom lub zremisować z inną ekipą z Zagłębia Miedziowego, czyli Miedzią Legnica. Podopieczni trenera Becelli mogą dodatkowo podbić pewność siebie faktem, że Śląsk nie wygrał na wyjeździe od kwietnia.

Jeśli weźmiemy pod uwagę, że w meczach Śląska za każdym razem obie drużyny strzelają bramki, a oba kluby są dość bramkostrzelne, można także pokusić się o typ na powyżej 2,5 bramki oraz bramkę dla Chrobrego, zwłaszcza że Śląsk od kwietnia nie wygrał na wyjeździe, co pokazuje jego pewną słabość i problemy. Dodatkowo, ranga derbowego spotkania z pewnością doda obu drużynom skrzydeł, gdyż żadna ze stron nie będzie chciała zadowolić się remisem.

Propozycje typów bukmacherskich na Chrobry Głogów – Śląsk Wrocław

  • BTTS @1.72
  • powyżej 2,5 bramki @1.82
  • Chrobry zdobędzie bramkę @1.40

Chrobry Głogów – Śląsk Wrocław – zapowiedź meczu

  • Forma Chrobrego

Chrobry w dotychczasowych pięciu kolejkach zgromadził osiem punktów, a jego mecze obfitują w bramki. Zespół imponuje szczególnie w ofensywie u siebie, co pokazał w wygranych spotkaniach z Odrą Opole 3:0 i ŁKS-em Łódź 2:1, a także w ostatnim, zremisowanym 2:2, prestiżowym starciu z Miedzią Legnica. Jedyną wpadką była domowa porażka 0:1 z Polonią Bytom. Forma Chrobrego jest całkiem stabilna jak na potencjał zespołu.

  • Forma Śląska

Śląsk Wrocław, jako spadkowicz z Ekstraklasy, ma za sobą nierówny początek sezonu. Zespół po pięciu meczach ma na koncie osiem punktów, co z pewnością rozczarowuje ich kibiców. Wrocławianie świetnie spisują się u siebie, gdzie pokonali Ruch Chorzów i Miedź Legnica po 3:1. Problemem są jednak wyjazdy, na których do tej pory nie wygrali, notując porażkę 1:2 ze Stalą Rzeszów i remis 1:1 z Odrą Opole w poprzedniej kolejce.

Gdzie oglądać mecz Chrobry Głogów – Śląsk Wrocław

Mecz Chrobry Głogów – Śląsk Wrocław będzie można zobaczyć na antenie TVP Sport.

Przewidywane składy na mecz Chrobry Głogów – Śląsk Wrocław

  • Chrobry: Szromnik – Guercio, Szota, Malec, Linares – Sokołowski, Yriarte – Samiec-Talar, Halimi, Szarabura – Warchoł
  • Śląsk:  Arndt – Tupaj, Grić, Mazur, Bartolewski – Mandrysz, Grzelak – Ibe-Torti, Bartolewicz, Ozimek – Strózik

Statystyki na typy bukmacherskie Chrobry Głogów – Śląsk Wrocław

  • BTTS w każdym meczu Śląska w tym sezonie ligowym.
  • Śląsk nie wygrał na wyjeździe od kwietnia.
  • Chrobry zdobył siedem goli w dotychczasowych czterech meczach u siebie
