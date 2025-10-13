Portugalia – Węgry – 14.10. – typy i zapowiedź

Podstawowe informacje o meczu Portugalia – Węgry

Rozgrywki: Eliminacje MŚ

Data i godzina: 14 października, 20:45

Stadion: Estádio José Alvalade, Lizbona

Kolejna dawka emocji związanych z eliminacjami przyszłorocznego mundialu. Lider grupy, rozpędzona reprezentacja Portugalii, podejmie na własnym terenie Węgrów. Dla gospodarzy to idealna okazja by postawić decydujący krok w stronę bezpośredniego awansu. Z kolei Węgrzy, mimo że spisują się całkiem solidnie, zdają sobie sprawę, że wywiezienie punktu z Lizbony będzie niezwykle trudne. Czy ta sztuka uda się Madziarom? Sprawdź typy na mecz Portugalia – Węgry.

Portugalia – Węgry – typy bukmacherskie

Portugalia – Węgry: zwycięstwo Portugalii z handicapem -1

Zwycięstwo gospodarzy w tym spotkaniu wydaje się być niemal pewne. Argumentów na poparcie tej tezy jest mnóstwo, a najważniejszym jest świetna forma gospodarzy. Portugalczycy wygrali sześć ostatnich spotkań, w tym poprzedni mecz z Węgrami w Budapeszcie 3:2. Gospodarze zdobyli aż 14 bramek w pięciu ostatnich spotkaniach, co doskonale obrazuje ich potencjał. Grając przed własną publicznością z pewnością narzucą swój styl gry, dlatego stawiam na zwycięstwo Portugalii z handicapem -1.

Skoro mowa o bramkach, moim drugim, niemal równie pewnym typem jest powyżej 2,5 bramki. Ofensywny styl Portugallii i historia bezpośrednich starć wydają się potwierdzać tą tezę. Warto też zwrócić uwagę na dość ciekawą statystyka, czyli na wyjątkowo częste zdobywanie przez drużynę z Półwyspu Iberyjskiego trzech bramek przeciwko Węgrom. Wydarzyło się to ośmiokrotnie z dziesięciu wszystkich spotkań rozgrywanych przez obie reprezentacje. Jako uzupełnienie proponuję także zakład na BTTS, ponieważ uważam, że grający bez większej presji Madziarzy, którzy wciąż dysponują kilkoma zawodnikami wysokiej klasy, będą w stanie ukłuć faworyta.

Propozycje typów bukmacherskich na Portugalia – Węgry

zwycięstwo Portugalii z handicapem -1 @1.57

powyżej 2,5 bramki @1.40

BTTS @1.92

Portugalia – Węgry – zapowiedź meczu

Gospodarze znajdują się w dobrej dyspozycji. Podopieczni Roberto Martineza są liderem grupy z kompletem punktów, prezentując dobry taktycznie futbol. Ich ostatnie zwycięstwo z Irlandią, choć skromnie i odniesione w końcówce było szóśtym triumfem z rzędu. Węgrzy zajmują drugie miejsce i wciąż liczą się w walce o awans. W ostatniej kolejce pokonali u siebie Armenię 2:0.

Gdzie oglądać mecz Portugalia – Węgry

Mecz Portugalia – Węgry będzie można zobaczyć na antenie Polsat Sport 1.

Przewidywane składy na mecz Portugalia – Węgry

Portugalia : Costa – Dalot, Dias, Veiga, Mendes – Neves, Vitinha – Trincao, Fernandes, Leao – Ronaldo

: Costa – Dalot, Dias, Veiga, Mendes – Neves, Vitinha – Trincao, Fernandes, Leao – Ronaldo Węgry: Toth – Nego, Orban, Szalai, Kerkez – Bolla, Styles, Schafer, Szoboszlai – Sallai, Varga

Statystyki na typy bukmacherskie Portugalia – Węgry