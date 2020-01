Szybkie dwa wzmocnienia Rakowa Częstochowa!

Już na początku stycznia, Raków Częstochowa ma ogłosić dwa wzmocnienia. Pierwszym z nich jest Marko Poletanovic, który jeszcze do niedawna reprezentował barwy Jagiellonii Białystok. Beniaminek ekstraklasy jest także bliski zakontraktowania reprezentanta Łotwy, Vladislavsa Gutkovskisa.

Sytuacja Poletanovica była bardzo klarowna. Serb pozostawał bez klubu, gdyż pod koniec grudnia, Jagiellonia poinformowała o rozwiązaniu kontraktu z tym zawodnikiem. Jak donosi Piotr Wołosik, 26-letni piłkarz nie musiał długo czekać na nową drużynę. Pomocnik podpisał już umowę z Rakowem, więc oficjalna wiadomość na temat nowego gracza powinna wkrótce się pojawić.

To nie koniec wzmocnień beniaminka ekstraklasy. Maciej Wąsowski informuje bowiem o zmianie klubu ze strony reprezentanta Łotwy, Vladislavsa Gutkovskisa. 24-latek od 2016 roku występuje w Niecieczy. Napastnik ma już w styczniu przenieść się do ekstraklasy, a dokładniej do Rakowa, który już ustalił warunki kontraktu ze snajperem. Gutkovskis w trwającym sezonie 1 ligi strzelił 8 bramek w 17 meczach.

Raków Częstochowa po rundzie jesiennej zajmuje 11. pozycję w tabeli. Strata do ósmego miejsca, gwarantującego rywalizację w grupie mistrzowskiej, wynosi dwa punkty.

