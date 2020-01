“To moja jedyna deklaracja” – Cucurella odpowiada na rasistowskie zarzuty

Rasizm jest niezwykle powszechnym i niestety drażliwym tematem w świecie piłki. Ciemnoskórzy zawodnicy często padają ofiarą wyzwisk i najróżniejszych zachowań kibiców, które nie należą do przyjemnych. Nie są to jednak jedyne przypadki tych niedopuszczalnych zachowań.

Piłka nożna to gra emocji, a te jak wiadomo ogarniają także zawodników. Rywale na murawie często starają się nieco uprzykrzyć sobie nawzajem życie, co nie kończy się wyłącznie na faulach, przepychankach czy innych kuksańcach. Bronią są także słowa.

Po sobotnim meczu Getafe z Realem Madryt, który “Królewscy” gładko wygrali 3:0, pojawiły się doniesienia o rasistowskim zachowaniu jednego z graczy gospodarzy. 21-letni Marc Cucurella, będący jednym z najlepszych zawodników swojej drużyny, miał powiedzieć do Militao: “Zamknij się, je*ana małpo”. Momentalnie pojawiły się spekulacje, że Real Madryt zgłosi to do odpowiednich instytucji.

Getafe's Cucurella told Militao "Shut up, you f*cking monkey" during their duel in the game. It's remain to be seen if Real Madrid will report this. [@carrusel] pic.twitter.com/0dkMcrbeLy

— Infinite Madrid (@InfiniteMadrid) January 4, 2020