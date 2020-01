Pogoń szuka następcy Buksy. Do Szczecina trafi niedoszły reprezentant Polski?

Odejście Adama Buksy do New England Revolution pozostawiło solidną wyrwę w linii ataku Pogoni Szczecin. Nic zatem dziwnego, ze trzecia drużyna ekstraklasy szuka wzmocnień na te pozycje. Jednym z kandydatów pozostaje Pawel Cibicki.

Szwed z polskim paszportem aktualnie znajduje się na rozdrożu swojej kariery. O nieudanym wypożyczeniu z Leeds do ADO Den Haag piłkarz chciałby jak najszybciej zapomnieć. Problem w tym, że 25-latek nie ma dokąd wracać, ponieważ walczący o awans do Premier League zespół Marcelo Bielsy nie przywita go z otwartymi ramionami w swoich szeregach.

Taką sytuacje ma zamiar wykorzystać Pogoń Szczecin. Dość niespodziewane opuszczenie klubu przez Bukse wymusza na szczecińskim klubie szybką reakcje. Zgodnie z doniesieniami „Przeglądu Sportowego” rozmowy już trwają, a sytuacja ma zostać wyjaśniona w ciągu następnych kilku dni.

Dla Cibickiego byłaby to kolejna szansa na odbicie się z letargu. Po udanych mistrzostwach Europy w 2017 roku na polskich boiskach, snajper trafił do Leeds, ale na Elland Road szybko stracono do niego zaufanie. Od 2018 roku zanotował już trzy wypożyczenia, lecz jedynie w Elfsborgu nie zawiódł oczekiwań.