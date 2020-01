AS Roma “cmentarzyskiem więzadeł”. Nicolo Zaniolo dołączył do zatrważająco licznego grona

Niedzielne, hitowe starcie Romy z Juventusem nie przyniosło fanom “Giallorissich” niczego przyjemnego. Pomijając nawet porażkę (1:2), stało się coś o wiele gorszego. Nicolo Zaniolo, jedna z największych gwiazd rzymian, w trakcie jednej z akcji doznał poważnej kontuzji, która prawdopodobnie wykluczy go do końca sezonu.

One of the best solo runs of the season by Nicolo Zaniolo, which unfortunately ends in a ruptured ACL injury 😞

Looks like he will miss Euro 2020. Gutted. pic.twitter.com/tgiJTep7Rs

