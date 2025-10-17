Widzew Łódź – Radomiak Radom – 17.10. – typy i zapowiedź

Podstawowe informacje o meczu Widzew Łódź – Radomiak Radom

Rozgrywki: PKO BP Ekstraklasa

Data i godzina: 17 października, 20:30

Stadion: Stadion Widzewa Łódź

Piątkowy wieczór przyniesie nam spotkanie w Sercu Łodzi, gdzie Widzew pod wodzą nowego trenera podejmie nienajlepiej spisującego się na wyjazdach Radomiaka. Igor Jovicevic podpisał nowy kontrakt zaledwie dwa dni temu, więc nie miał jeszcze możliwości wprowadzenia wprowadzenia swoich metod treningowych w pełni. Czy efekt nowej miotły przyniesie zwycięstwo gospodarzom? Sprawdź typy na mecz Widzew Łódź – Radomiak Radom.

Widzew Łódź – Radomiak Radom – typy bukmacherskie

Widzew Łódź – Radomiak Radom: zwycięstwo Widzewa

Oczywiście, piłkarze Widzewa będą musieli pokazać się z jak najlepszej strony przed nowym trenerem. Moim zdaniem spowoduje to, że gospodarze, faktycznie dysponujący lepszym składem jeżeli chodzi o jakość poszczególnych zawodników, ruszą do ataku od samego początku. Ich dzisiejsi przeciwnicy spisują się bardzo słabo na wyjazdach, wygrywając ostatni mecz pół roku temu. Gdyby liczyć tylko mecze wyjazdowe, znajdowaliby się obecnie na miejscu spadkowym. Dlatego wybór na główny typ jest jasny, proponuję zwycięstwo gospodarzy.

Idąc dalej, proponuję także typ na powyżej 2,5 bramki w całym spotkania. Ostatnie mecze gości na wyjazdach są gwarancją goli, co pokazują ich cztery ostatnie spotkania na boiskach rywali. W każdym z nich padały przynajmniej trzy bramki, a atmosfera wokół tego meczu z pewnością pozwoli nam zobaczenie większej ilości trafień. To w łatwy sposób prowadzi mnie do ostatniej propozycji na to spotkanie, jakim jest BTTS. Uważam gospodarzy za zdecydowanego faworyta tego spotkania, jednak pomimo to nie uznaję ich obrony za formację spójną. W siedmiu ostatnich pojedynkach Widzewa, do BTTS-u dochodziło pięciokrotnie. Sam Radomiak pomimo nienajlepszej serii wyjazdowej, potrafi zdobywać bramki na obcych stadionach, sam dysponując też zawodnikami o dużej klasie w ofensywie, jak na warunki Ekstraklasy.

Propozycje typów bukmacherskich na Widzew Łódź – Radomiak Radom

zwycięstwo Widzewa @1.85

powyżej 2,5 bramki @1.84

BTTS @1.78

Widzew Łódź – Radomiak Radom – zapowiedź meczu

Widzew wchodzi w to spotkanie z dużymi nadziejami, grając pod wodzą nowego trenera. Ostatnie spotkanie pod wodzą Patryka Czubaka, zakończyło się jednak zwycięstwem 4:2 nad Termaliką Nieciecza. Podczas przerwy reprezentacyjnej Widzewiacy rozegrali sparing z Pogonią Grodzisk Mazowiecki, w którym padł wynik 3:6. Goście z kolei pokonali ostatnio u siebie Zagłębię 3:1, a wcześniej zremisowali z Motorem na wyjeździe 2:2.

Gdzie oglądać mecz Widzew Łódź – Radomiak Radom

Mecz Widzew Łódź – Radomiak Radom będzie można zobaczyć na antenie Canal+ Sport 3.

Przewidywane składy na mecz Widzew Łódź – Radomiak Radom

Widzew : Ilić – Krajewski, Andreou, Visus, Therkildsen – Alvarez, Czyż, Shehu – Akere, Bergier, Fornalczyk

: Ilić – Krajewski, Andreou, Visus, Therkildsen – Alvarez, Czyż, Shehu – Akere, Bergier, Fornalczyk Radomiak: Majchrowicz – Zie Ouattara, Blasco, Dieguez, Joao Pedro – Grzesik, Kaput, Wolski, Baro, Balde – Maurides

Statystyki na typy bukmacherskie Widzew Łódź – Radomiak Radom