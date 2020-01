“Obyś złapał wirusa, jak ten w Chinach” – rasizm nawet wśród… 13-letnich dzieci

Temat rasizmu jest w ostatnim czasie bardzo głośny i “trąbi” się o nim na każdym kroku. Wiele osób uważa, że to przesada, ale jak nie poruszać problemu, który ma miejsce nawet na najwyższym poziomie? Tym bardziej, że to jedynie wierzchołek góry lodowej…

Czarnoskórzy zawodnicy są obrażani i wyzywani przede wszystkim we Włoszech – to w Serie A odnotowujemy najwięcej oczywistych przykładów tego zjawiska. Rasizm to jednak nie tylko topowy poziom i nie tylko czarnoskóre osoby. Przekonaliśmy się o tym niedawno, także we Włoszech.

Tym razem poszkodowanym okazał się… 13-letni chłopiec z Chin. Na niedzielnym meczu Idrostar – Ausonia, rozgrywanym w Cesano Boscone (prowincja Mediolan), miała miejsce nieprzyjemna sytuacja. W 35. minucie drugiej części gry chłopiec zszedł z boiska płacząc. Jego klub po meczu opisał sytuację na swoim Facebooku.

– Nie był kontuzjowany, nie został zmieniony. Był obrażany, upokarzany tylko dlatego, że jest Chińczykiem. W jego kierunku miało paść m.in. takie stwierdzenie jak: “Obyś złapał wirusa, jak ten w marketach w Chinach”. Chłopiec w pewnym momencie już po prostu nie wytrzymał.

Un altro post? SI, UN ALTRO POST. Perché una cosa del genere NON PUÒ e NON DEVE passare inosservata. Sabato 26… Gepostet von ASD Cesano Boscone Idrostar am Sonntag, 26. Januar 2020

Mówi się, że dzieci potrafią być okrutne, tu mamy jeden z takich przykładów. Gorsze jest jednak to, że całej sytuacji nikt nie zauważył. Arbiter nie zareagował odpowiednio wcześnie, trener także – młody zawodnik został pozostawiony sam sobie. Nie każdego można upilnować, ale można nie być ignorantem. Szkoda, że w niektórych miejscach ludzie wciąż nie zdają sobie sprawy z konsekwencji, jakie może nieść za sobą rasizm…