Wichniarek: “Piątek w Herthcie będzie w podobnej sytuacji, co w Milanie”

Krzysztof Piątek jest bliski podpisania kontraktu z Herthą Berlin. O to, czego może się spodziewać reprezentant Polski w Bundeslidze i czy odbuduje w nim swoją formę, zapytaliśmy Artura Wichniarka, który dwukrotnie był związany z berlińskim klubem.

***

Hertha do dobry czy zły wybór do odbudowy kariery przez Krzysztofa Piątka?

To przede wszystkim zespół, który jest w fazie budowy. Zresztą nie jest to klub, który w ostatnim czasie zajmował czołowe miejsca, tylko raczej kończył w dolnych rejonach tabeli. Tak jest również obecnie. Poza tym Hertha ma zdecydowanie mniejszą renomę niż Milan i Krzysztof Piątek może mieć wrażenie, że zrobił krok do tyłu.

Uważam, że Hertha podjęła złą decyzję co do odejście Ondreja Dudy. W tej chwili brakuje tam kreatywnych zawodników, a Krzysztof Piątek potrzebuje takich zawodników, żeby zdobywać bramki. Poza tym, Hertha nie poczyniła żadnych ofensywnych ruchów w oknie transferowym. Klub podpisał kontrakt jedynie z Lucasem Tousartem, ale ten od razu trafił z powrotem do Lyonu na wypożyczenie. Pozostaje mieć nadzieję, że Jurgen Klinsmann wie, co robi.

Może wypożyczenie byłoby lepszą opcją niż transfer?

Minus był taki, że Milan nie był zainteresowany wypożyczeniem Piątka, a jedynie jego sprzedażą. Prawdę mówiąc, Piątek będzie w podobnej sytuacji, jak w Milanie. Oba zespoły są niestabilne. Widziałem ostatnie mecze Herthy, z Bayernem, jak i Wolfsburgiem i przyznam, że dość trudno się to ogląda.

Milan i Hertha mają jeszcze jeden wspólny punkt. Do Mediolanu trafił Ibrahimović, tutaj jest Ibisević. Co prawda Ibisević jest trzy lata młodszy, ale wciąż mimo poważnego wieku pełni ważną rolę w zespole.

Co pan sądzi o obecnym projekcie Herthy?

Klub ma do wydania 200 milionów euro. Z jednej strony to dość sporo i może pozwolić na zbudowanie zespołu, którego Piątek będzie częścią. Wiemy jednak, jak to bywa w piłce, pieniądze to nie wszystko.

Czasami nie potrzeba do budowania składu tych dwustu milionów.

Tak, spójrzmy choćby na Manchester United, który ładuje grube miliony w transfery, a efektów nie widać. Bardziej podoba mi się mądre budowanie zespołu przez Jurgena Kloppa. Latem Liverpool nie kupił żadnego nowego zawodnika, a mimo to robi w tym sezonie wielkie rzeczy w Premier League.

Wierzy pan w to, że Krzysztof Piątek wróci do dyspozycji z ubiegłego sezonu?

W futbolu wszystko może się szybko zmienić. Jeszcze niedawno nie wyobrażaliśmy sobie Milanu bez Piątka, ponieważ w ubiegłym sezonie zdobywał bramkę za bramką. Minęło niewiele czasu, a odchodzi z klubu po słabszej rundzie. Może tak samo, nagła zmiana nastąpi w Herthcie. Tylko oczywiście pozytywna, z korzyścią dla Krzyśka.

Fot. YouTube