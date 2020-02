Oficjalnie: Dani Ramirez zawodnikiem Lecha Poznań

Hiszpan, który przez ostatnie półtora roku był zawodnikiem ŁKS-u Łódź zmienił klub. Dani Ramirez podpisał kontrakt z Lechem Poznań.Hiszpański pomocnik związał się z Kolejorzem kontraktem do końca czerwca 2023 roku.

Zawodnik trafił do Polski w 2017 roku. Jako piłkarz klubu Segunda Division B, Interu de Madrid, przeniósł się do Stomilu Olsztyn. Spędził tam rok, po czym podpisał kontrakt z ŁKS-em, w którym grał do dziś.

W zespole z Łodzi Dani Ramirez przez półtora roku był kluczową postacią. Wystąpił w 52 meczach, w których zanotował 15 goli i 19 asyst. Fani PKO Ekstraklasy mogli się przekonać o jego umiejętnościach w obecnym sezonie. Nie bez powodu znalazł się na celownikach silniejszych klubów ligi.

– Jestem bardzo szczęśliwy, ponieważ jest to dla mnie wielkie wyzwanie. Od momentu, w którym dowiedziałem się, że poznaniacy są zainteresowani moją osobą nie miałem wątpliwości, że chcę tu grać. Nie mogę doczekać się kiedy założę koszulkę Lecha i będę mógł zadebiutować w mojej nowej drużynie – stwierdził zawodnik niebiesko-białych.

.@Dani10Ramirez – po pozytywnym przejściu testów medycznych – został piłkarzem Lecha Poznań 🔵⚪️ Hiszpański pomocnik związał się z Kolejorzem kontraktem do końca czerwca 2023 roku. Witamy na pokładzie! 🚂https://t.co/W20tMterjr pic.twitter.com/VOjnpdQI8H — Lech Poznań (@LechPoznan) February 6, 2020

Ostatecznie zawodnik podpisał kontrakt z Lechem Poznań. Cena transferu na razie pozostaje nieujawniona.

27-latek będzie trzecim Hiszpanem w historii zespołu “Kolejorza”. Wcześniej w poznańskim klubie występowali Sisi i Dioni. Obaj zawodnicy zgromadzili 13 występów. Wydaje się, że Dani Ramirez już w rundzie wiosennej wystąpi w większej liczbie spotkań.

Fot. Lech Poznań