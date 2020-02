Borysiuk ponownie wróci do ekstraklasy?

Wczoraj pojawiły się doniesienia, że do Jagiellonii może wrócić Maciej Makuszewski. Jak się okazuje zawodnika Lecha to niejedyny Polak z występami w narodowej kadrze, który najprawdopodobniej trafi do Białegostoku. Blisko dołączenia do „Jagi” jest bowiem Ariel Borysiuk.

28-latek po niespełna pół roku może wrócić do ekstraklasy. Pomocnik w ostatnich miesiącach grał dla Sheriffa Tiraspol, po tym jak na zasadzie wolnego transferu opuścił Lechię w letnim okienku. Według informacji pochodzących od użytkownika “Janekx89”, felietonisty „Przeglądu Sportowego”, będzie to transfer definitywny.

🔜Ariel Borysiuk z mołdawskiego Sheriffa Tyraspol na zasadzie transferu definitywnego może trafić do Jagiellonii Białystok. — Janekx89 (@janekx89) February 12, 2020

W zespole z Tiraspolu Borysiuk rozegrał do tej pory 12 spotkań. Liga w Mołdawii rozgrywa sezon systemem wiosna-jesień, dlatego obecnie klub dopiero przygotowuje się do nowej kampanii. Ariel może jednak nie dotrwać do końca przygotowań, ponieważ zainteresowanie Jagiellonii jest konkretne.

Dla pomocnika będzie to już czwarty zespół w ekstraklasie. Po dwóch przygodach w Legii oraz dwóch latach spędzonych w Lechii Gdańsk (w tym czasie był także wypożyczony do Wisły Płock) teraz przyjdzie czas na kolejny zespół. Mamy nadzieję, że to ostatnie odejście byłego reprezentanta Polski z naszej ligi. Jak pokazała przeszłość kariera za granicą raczej nie jest mu pisana, a w ekstraklasie do tej pory czuł się raczej dobrze. Czy tak samo będzie w Jagiellonii?