Oficjalnie: Ariel Borysiuk wraca do ekstraklasy

Nie tylko Lechia Gdańsk w ostatnich dniach dokonuje ciekawych wzmocnień. Nowych zawodników prezentuje także Jagiellonia. Po finalizacji transferu Maćka Makuszewskiego, tym razem nowym zawodnikiem „Jagi” został Ariel Borysiuk.

28-latek po niespełna pół roku wraca do rodzimej ekstraklasy. Pomocnik od ubiegłego lata grał dla Sheriffa Tiraspol, po tym jak na zasadzie wolnego transferu opuścił Lechię po zakończeniu sezonu 2018/2019. Borysiuk trafia do Jagiellonii na zasadzie półrocznego transferu, który według oficjalnych informacji może zostać przedłużony o kolejny rok, jeśli zawodnik rozegra odpowiednią liczbę spotkań. W Jagiellonii będzie występował z numerem 23.

– Jest to mój czwarty klub w Ekstraklasie, ale pierwszy raz zagram tak blisko mojej rodzinnej Białej Podlaskiej. Byłem bardzo zdeterminowany, aby tutaj przejść. Nikt mnie nie wyganiał z Sheriffa, ale sam uznałem, że warto wrócić do Polski. Uznałem, że Jagiellonia będzie właściwym wyborem. Trafiam do ambitnego klubu, który w tym roku świętuje stulecie i cieszę się, ponieważ będę mógł uczestniczyć w tym projekcie – stwierdził Borysiuk.

Dla pomocnika będzie to już kolejna szansa na zaprezentowanie swoich umiejętności w ekstraklasie. Po dwóch przygodach w Legii oraz dwóch latach spędzonych w Lechii Gdańsk (w tym czasie był także wypożyczony do Wisły Płock) teraz przyjdzie czas na kolejny zespół. Czy w Jagiellonii zdoła osiedlić się na dłużej? Dla samego zawodnika byłoby to optymalne rozwiązanie. Patrząc jednak na historie transferów Borysiuka, to raczej mało prawdopodobny scenariusz.