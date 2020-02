Problemy dyscyplinarne w szatni Arsenalu. Guendouzi odsunięty nie bez powodu

Ostatnie miesiące w wykonaniu Arsenalu sprawiły, że “problemy” można było śmiało nazwać drugim imieniem londyńskiego klubu. Podopieczni Unaia Emery’ego wyglądali tragicznie, szybko zmierzając w kierunku niechlubnych rekordów klubu sprzed wielu lat. Zwolnienie Hiszpana miało być początkiem “dobrej zmiany”.

Sytuację naprawiać miał inny trener z Półwyspu Iberyjskiego, czyli Mikel Arteta. Czy pierwsze tygodnie można uznać za udane? Cóż – i tak i nie. Arsenal przestać przegrywać, ale z drugiej strony zaczął remisować na potęgę.

Zmieniło się to w ostatniej kolejce, w której Arsenal rozgromił Newcastle 4:0. Sam wynik, jak i sposób gry przyniosły już pewne porównania…

All 11 Arsenal players touched the ball before Mesut Ozil's goal vs. Newcastle.

There were 35 passes in the build-up, the most for any goal scored in the Premier League this season. pic.twitter.com/nZPuF1ZUPr

— ESPN FC (@ESPNFC) February 16, 2020