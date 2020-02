FC Hollywood w Hiszpanii?

Do tej pory FC Hollywood w odniesieniu piłkarskim stosowaliśmy głównie w kontekście Bayernu Monachium. Miało to głównie związek z atmosferą w szatni „Bawarczyków” i ego ich wielkich gwiazd. Ten przydomek już niebawem może jednak na dobre przylgnąć do Malagi, ponieważ ważne osobistości z tej części Ameryki planują zakup hiszpańskiego klubu.

Zgodnie z doniesieniami AS-a, istnieje duża grupa biznesowa ze Stanów Zjednoczonych, która jest zainteresowana nabyciem akcji Abdullaha Al Thaniego z Malagi. Szejk rozważył propozycję i zażądał kwotę w wysokości 100 milionów euro. Owa grupa jest powiązana z medialnym przedsiębiorstwem aktora George’a Clooneya. Póki co trwają negocjacje i są na wczesnym etapie.

– Istnieje bardzo ważna grupa producentów filmowych i telewizyjnych, którzy chcą, aby Malaga stała się europejskim Hollywood. Obecnie w tym mieście nagrywane są seriale dla grupy Amazon. Aktualnie jednak postawiona cena 100 milionów euro jest za wysoka – czytamy w madryckim dzienniku.

Cała sytuacja jest jednak zawiła. Al Thani przejął Malagę za 36 milionów euro, więc jeśli umowa zostanie sfinalizowana, wówczas na pewno nie zanotuje straty. Jednak, aby ta operacja się odbyła, szejk musi zapłacić 5,5 miliona euro do klubu w ramach obligacji w celu powrotu na stanowisko właściciela klubu.

Póki co wszystko wydaje się w powijakach. Jeśli jednak Clooney i spółka rzeczywiście zakupią klub obecnie znajdujący się w drugiej lidze, to z ciekawością będziemy śledzić ten projekt.