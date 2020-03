Szykują się zmiany w Milanie?!

Milan cały czas stara się wrócić do ścisłej czołówki Serie A. Klub z Mediolanu w ostatnich latach wykonał kilka dużych transferów. Choć zespół na ten moment ma niewielkie szanse, by wziąć udział w kolejnej edycji Ligi Mistrzów, to nikt w szeregach drużyny nie zamierza się poddawać. Co więcej, istnieje duże prawdopodobieństwo, że będziemy świadkami zmiany na ważnym stanowisko. Nowa twarz klubu ma oczywiście poprawić klub.

To Ralf Rangnick przymierzany jest do pracy w Milanie. Obecnie 61-letni Niemiec pełni reprezentatywne funkcje w zespołach New York Red Bulls oraz RB Bragantino. Zapewne były trener m.in. RB Lipsk chciałby otrzymać nieco istotniejsze stanowisko w świecie futbolu.

Jak informują włoskie media, Rangnick miał otrzymać od Milanu propozycję trzyletniego kontraktu z opcją przedłużenia o kolejne dwanaście miesięcy. Ralf miałby w dużej mierze przejąc obowiązki dyrektora sportowego w zespole z Mediolanu.

Co to oznacza dla obecnie pracujących tam ludzi? Wyglądano na to, że z klubem pożegna się Zvonimir Boban, który w zespole przebywa od czerwca 2019 roku. Chorwat nie do końca dogaduje się z Ivanem Gazidisem, dlatego były piłkarz najprawdopodobniej opuści wkrótce Milan.