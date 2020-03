Odwołane hity mają swoje plusy. Juventus popisał się przepięknym gestem

Koronawirus miesza coraz bardziej nie tylko w codziennym życiu, ale i w świecie sportu. W Europie jak na razie najbardziej widzimy to we Włoszech, które walczą z rozprzestrzeniającym się wirusem. Mecze bez udziału publiczności to jedno, ale wiele spotkań zostało po prostu przełożonych na bliżej nieokreślony termin…

Wśród spotkań, które się nie odbyły, był także m.in. hit Pucharu Włoch, czyli półfinałowe starcie Juventusu z Milanem. Opieszałość z podjęciem ostatecznej decyzji sprawiła, że podjęte zostały przedmeczowe działania organizacyjne, takie jak np. catering.

Tu pojawia się pytanie, co z jedzeniem przygotowanym na potrzeby kilkudziesięciu tysięcy fanów. Czy zostało wyrzucone? Zmarnowało się? Na szczęście nic z tych rzeczy. Juventus na swoim oficjalnym profilu ogłosił, że cała żywność została przekazana potrzebującym.

The food prepared for yesterday's postponed Juve-Milan match at Allianz Stadium has not gone to waste. 🍔🍲

It has been donated for those in need ➡️https://t.co/u7Z3yv7UsJ pic.twitter.com/F92GFxz8RN

— JuventusFC (@juventusfcen) March 5, 2020