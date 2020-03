Ukłon w kierunku kibiców. Eleven będzie transmitować mecze na żywo w ten weekend!

Ze względu na koronawirusa, wiele lig na całym świecie jest zawieszonych. Prawdę mówiąc, trudno znaleźć rozgrywki, które normalnie funkcjonują. Mamy jednak kilka wyjątków. Jednym z nich jest piłkarska Hyundai A-League. To właśnie zmagania tej ligi transmitować będzie w najbliższy weekend Eleven!

W czwartek pojawił się komunikat o zawieszeniu Super Lig. Turecka piłka być może nie jest obiektem zainteresowań przeciętnego kibica futbolu. Z powodu deficytu piłki na żywo, niektórzy sympatycy obserwowali zmagania tych rozgrywek.

Brak gry w Turcji powoduje, że w Europie została już tylko Wyszejszaja Liha, czyli liga białoruska. Z dostępem do transmisji meczów tych rozgrywek może być ciężko. Kibice nie będą jednak zmuszeni do poszukiwania streamów, by obejrzeć spotkania na żywo.

Z inicjatywą wyszła bowiem stacja Eleven Sports, który od piątku będzie transmitować mecze Hyundai A-League.

Mamy dla Was dobre wieści! 👍 Już w ten weekend pokażemy mecze na żywo! Od jutra do poniedziałku będziecie mogli zobaczyć 5 meczów piłkarskiej Hyundai A-League! ! 🇦🇺 Sprawdźcie na grafice pełną listę wszystkich spotkań w Eleven Sports 1 na najbliższe dni. pic.twitter.com/S2lHhloGSf — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) March 19, 2020

W ten weekend możemy obejrzeć pięć rywalizacji. Zniechęca z pewnością fakt, iż wszystkie spotkania rozpoczną się przed południem. Czego jednak się nie robi, by w tak trudnym momencie, obserwować rywalizację na żywo?