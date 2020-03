Przełożone igrzyska zmienią przepisy w sprawie wieku piłkarzy na turnieju?

We wtorek świat sportu obiegła informacja Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego w sprawie igrzysk w Tokio. Wielka impreza nie odbędzie się zgodnie z terminem, gdyż została przełożona na 2021 roku. Powoduje to pewne komplikacje. Mowa m.in. o wieku piłkarzy, którzy mogą wystąpić na turnieju. W związku z tym, pewien apel wysłała australijska federacja.

Przepisy dotyczące zawodów piłki nożnej na igrzyskach olimpijskich mówią jasno – daną kadrę mogą reprezentować piłkarze U-23 oraz trzech graczy z dowolnym wiekiem. Przesunięcie imprezy powoduje, iż wielu zawodników przymierzany do udziału na igrzyskach nie mogłoby wystąpić w 2021 roku.

Z inicjatywą do zmiany wyszła federacja piłkarska z Australii. Szef związku James Johson zasugerował, iż powinna zostać podjęta dyskusja w sprawie zmiany przepisu odnośnie do wieku piłkarzy – Turniej piłki nożnej na igrzyskach przeznaczony jest dla graczy U-23. Chcielibyśmy rozpocząć dyskusję z FIFA oraz Azjatycką Konfederacją Piłkarską w sprawie dostosowania przepisów do obecnej sytuacji. Mowa o tym, by turniej został przekształcony dla piłkarzy U-24.

Pomysł australijskiej federacji wydaje się całkowicie zrozumiały oraz rozsądny. Z pewnością wkrótce będą prowadzone rozmowy na ten temat. Obecna sytuacja na świecie nie powinna bowiem uniemożliwić udziału zawodnikom, którzy formalnie były zdolni do gry.