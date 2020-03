Piękna inicjatywa AS Roma. Najstarsi kibice otrzymali niezbędne produkty (i nie tylko)

W dobie pandemii koronawirusa przyzwyczailiśmy się do uczucia niepewności, niepokoju, w niektórych przypadkach może nawet strachu. Jego z pewnością bardziej odczuwają choćby mieszkańcy Włoch, w których koronawirus zbiera wielkie żniwo. Dobrze, że nawet w tych okolicznościach możemy czasem liczyć na odrobinę uśmiechu.

Skąd? Między innymi dzięki ludzkim gestom i jednoczeniu się w trudnych czasach. W ostatnich dniach/tygodniach słyszymy mnóstwo wieści o kolejnych osobistościach i instytucjach, które postanowiły wesprzeć walkę z koronawirusem. Do tego grona dołączyła właśnie AS Roma.

Klub z Rzymu zorganizował akcję, na której widok nie można się nie uśmiechnąć i poczuć przynajmniej trochę lepiej. “Giallorossi” postanowili zadbać o swoich najstarszych, ponad 75-letnich, wiernych posiadaczy karnetu, dostarczając im pakunki z niezbędnymi artykułami.

Zagraj w BETFAN pierwszy kupon BEZ RYZYKA ! Jeśli przegrasz, zwrot do 100 PLN trafi na Twoje KONTO GŁÓWNE z możliwością natychmiastowej wypłaty!

Wśród nich były artykuły spożywcze (np. makaron, konserwy, herbata, woda mineralna, nawet piwo), maseczki ochronne, rękawiczki, czy też płyn do dezynfekcji. Do tego jeszcze choćby prasa i klubowe gadżety (szalik). Wyjątkowy prezent otrzymał najstarszy karierowicz, 97-letni Eliseo Lorenzetti – do jego kolekcji trafiła koszulka podpisana przez Edena Dżeko.

🚚 Oggi è iniziata la consegna dei pacchi speciali dell'#ASRoma dedicata agli abbonati over-75 💛❤️ pic.twitter.com/96JzH6w5YB — AS Roma (@OfficialASRoma) March 27, 2020

Coś pięknego. W takiej rzeczywistości, w jakiej znajdujemy się obecnie (w szczególności właśnie Włosi), każdy przejaw ludzkiej, bezinteresownej dobroci jest na miarę złota. Oby m.in. dzięki takim postawom pandemia zakończyła się jak najszybciej, zabierając ze sobą jak najmniej ofiar.