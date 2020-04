Boniek zwraca się w specjalnym liście do piłkarzy. “Nie wierzę byście nie widzieli…”

Zbigniew Boniek jedynie z perspektywy widza może patrzeć na to, co dzieję się między klubami a zawodnikami w sprawie obniżek pensji. Prezes PZPN postanowił zatem wystosować specjalny apel do graczy, aby zrozumieli także swojego pracodawcę.

Szef związku w obliczu ostatnich doniesień związanych z cięciem wynagrodzeń zabrał głos w tej sprawie. Kilka dni temu publicznie w jednym z wywiadów skrytykował działania Ekstraklasy, która postanowiła wydać oświadczenie o możliwych redukcjach płacowych na poziomie 50%. W tym samym czasie PZPN zaproponował pakiet pomocy dla klubów, ale wszyscy doskonale zdają sobie sprawę, że bez zmian kontraktów polskie zespoły nie będą w stanie przetrwać nawet z pomocą od związku.

Głównie dlatego Boniek nawołuje, aby gracze kierowali się rozsądkiem i zrozumieli także drugą stronę.

– Ostatnie tygodnie to dla nas wszystkich czas wyjątkowej próby. Nagle okazało się, że trzeba drastycznie ograniczyć czy wręcz zahamować uprawianie piłki nożnej. Obostrzenia wynikające z pandemii dotyczą praktycznie wszystkich dziedzin życia. Z bólem obserwujemy jak ludzie popadają w wielkie kłopoty. Nie tylko walczą z wirusem, ale z dnia na dzień tracą pracę, upadają ich firmy.

Zagraj w BETFAN pierwszy kupon BEZ RYZYKA ! Jeśli przegrasz, zwrot do 100 PLN trafi na Twoje KONTO GŁÓWNE z możliwością natychmiastowej wypłaty!

– Piłka nożna w Polsce to wielka radość, ale i odpowiedzialność, która spoczywa też na was. Obserwujecie przecież codzienne życie w Waszych klubach. Nie wierzę byście nie widzieli i nie rozumieli wielkiego wysiłku, jaki ponoszą Wasi trenerzy, prezesi, właściciele, w codziennym prowadzeniu zespołów. Apeluję o zrozumienie trudnych czasów, jakie nadchodzą, a właściwie już nadeszły dla całego polskiego środowiska piłkarskiego. Nerwy, niezadowolenie, prowokacja, kłótnie, histeria –to wszystko odrzućcie. Zamiast tego postawcie na jedność, zrozumienie i solidarność Waszego środowiska. Stawiajcie na rozmowy, na dialog z mądrymi ludźmi. Pokażcie kibicom, że dbacie o Wasz klub i jesteście gotowi na poświęcenie.

Prezentujemy list wysłany dziś przez Prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej, @BoniekZibi, do piłkarzy klubów Ekstraklasy, a także pierwszej i drugiej ligi. List Prezesa PZPN do piłkarzy https://t.co/Vi4QN5zd6E pic.twitter.com/HRsCVeEdjb — PZPN (@pzpn_pl) March 31, 2020

Czy przyniesie to jakikolwiek skutek? Póki co na obniżki zgodziło się kilka klubów, a inne nadal prowadzą negocjacje z zawodnikami. Miejmy nadzieję, że obie strony dojdą do porozumienia, co także zaowocuje w przyszłości, kiedy pandemia dobiegnie końca.