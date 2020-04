Kluby ekstraklasy zwróciły się do PZPN-u o szybkie przyjęcie uchwały ws. obniżki wynagrodzeń!

W piątek 27 marca Rada Nadzorcza Ekstraklasy podjęła decyzję, która pozwala zespołom z najwyższej klasy rozgrywkowej zmniejszyć wynagrodzenie zawodników nawet o 50%. We wtorek, Ekstraklasa S.A. w imieniu 16 zespołów skierowała prośbę do PZPN-u o szybkie podjęcie tej uchwały.

Kryzys wywołany koronawirusem z pewnością dotknie polskie drużyny. W związku z tym, kluby są zmuszone do cięć kosztów. Jednym z wyjść jest obniżenie wynagrodzeń zawodników. Rada Nadzorcza Ekstraklasy podjęła 27 marca decyzję, by umożliwić zespołom zmniejszenie pensji piłkarzy nawet do 50%. Warunek jest jeden. Zawodnicy nie mogą otrzymywać mniej, niż 10 tys. brutto na miesiąc.

Tym samym wszelkie negocjacje z piłkarzami mogą nie mieć miejsca. Biorąc pod uwagę ostatni komunikat ekstraklasy, taki scenariusz jest bardzo prawdopodobny. Ekstraklasa S.A. w imieniu 16 ekip skierowała bowiem prośbę do Polskiego Związku Piłki Nożnej, by pilnie przyjąć uchwałę przygotowaną przez radę.

Dodatkowo, zespoły z ekstraklasy wnioskują także o modyfikację przepisów. Mowa o wprowadzeniu możliwości rozwiązania kontraktów przez piłkarzy w momencie, gdy wypłaty wynagrodzeń będą obniżone do ustalonego poziomu.

Można przypuszczać, że związek pozytywnie rozpatrzy wniosek. We wtorek specjalny list do piłkarzy skierował Zbigniew Boniek. Prezes PZPN-u zaapelował, by zawodnicy zrozumieli sytuację pracodawcy. Cięcia wynagrodzeń są zatem nieuniknione.