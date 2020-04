Eredivisie nie wróci do 1 czerwca

Brak postępu w sprawie opanowania pandemii w Europie powoduje, iż większość lig musi przedłużyć terminy zawieszeń. W wyniku decyzji holenderskiego rządu, taki krok wykonała Eredivisie. Rozgrywki piłkarskie tego kraju nie zostaną wznowione do 1 czerwca. Z tego tytułu pojawiają się duże problemy.

Rząd Holandii zakomunikował we wtorek, iż wszelkie ograniczenia związane z koronawirusem potrwają nie do 6 kwietnia, ale przynajmniej do 28 kwietnia. Federacja piłkarska mogła mieć nadzieję, że uda się wznowić rozgrywki Eredivisie w maju bez udziału publiczności.

Władze kraju wykluczyły taką opcję. W związku z tym, liga za pośrednictwem swoich mediów poinformowała, że zmagania piłkarzy nie wrócą wcześniej, niż 1 czerwca. Oczywiście zawieszenie rozgrywek może potrwać jeszcze dłużej. Wszystko zależy od sytuacji wywołanej koronawirusem.

Dla wielu holenderskich ekip, tak długa przerwa od rywalizacji może powodować olbrzymie problemy finansowe. Istnieje ryzyko, że kampania 2019/2020 nie zostanie dokończona. Większość drużyn z Eredivisie ma na swoim koncie 26 rozegranych spotkań. Liga liczy sobie natomiast 34 kolejki.

