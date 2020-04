Oficjalnie: Lukas Haraslin wraca do Lechii

Przed ostatnie dni dochodziły do nas wiadomości, że Lukas Haraslin niebawem może wrócić do Lechii Gdańsk. Powodem były oczywiście problemy finansowe Sassuolo, które w czerwcu miało na konto polskiego klubu przelać kwotę w wysokości około 2,5 miliona euro za wykup. Jak się okazuje do takiej transakcji ostatecznie nie dojdzie.

Lechia za pomocą oficjalnej strony poinformowała, że Haraslin wróci do Gdańska i to nie po sezonie, ale w momencie, kiedy rozgrywki ekstraklasy zostaną wznowione. Dla zespołu Piotra Stokowca to spore wzmocnienie, lecz na drugim biegunie jest klubowa kasa, która jak tlenu potrzebowała pieniędzy z tego transferu. Tajemnicą poliszynela jest bowiem fakt, że Lechia nadal nie wypłaca piłkarzom regularnie pensji, a w obliczu problemów finansowych wszystkich klubów, ich sytuacja niestety się pogorszy. Nawet jeśli Adam Mandziara jest innego zdania.

– Bardzo, ale to bardzo się cieszę, że Lukas znów zagra dla nas. Czekamy na niego w Gdańsku z otwartymi ramionami – powiedział prezes Lechii.

Z powodu finansowego Fair Play włoski klub w styczniu dodał w umowie zapis na temat automatycznego wykupu po obecnym sezonie. Miało to pomóc im w spełnieniu pewnych regulacji ze strony europejskiej federacji. Wszystko do tej pory wskazywało, że transfer zostanie dogadany, ale od niedzieli pojawiały się nowe informacje w tej sprawie. O takiej sytuacji nie słyszał także sam piłkarz, który był przekonany jeszcze do wczoraj o tym, że zostanie we Włoszech.

Haraslin przez niemalże dwa miesiące nie potrafił zadomowić się w Serie A. Łącznie w czterech ligowych kolejkach rozegrał 13 minut i nawet jeśli Serie A zostanie wznowiona, klub prowadzony przez Roberto de Zerbiego poradzi sobie z taką stratą.