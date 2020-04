Alex Telles przygotowuje się na transfer? Defensor Porto zmienił agenta!

Alex Telles to jeden z ciekawszych lewych defensorów w Europie, który w letnim oknie transferowym może zmienić klub. Brazylijczyk ma ważną umowę z Porto tylko do końca sezonu 2020/2021. 27-latek niechętnie spogląda na przedłużenie swojego pobytu w Portugalii. Niektóre media sugerują, iż obrońca może wkrótce zmienić zespół. Tę tezę potwierdza decyzja zawodnika w kontekście zmiany agenta.

Pod względem statystyk goli i asyst, gra Tellesa robi ogromne wrażenie. Piłkarz zanotował w tym sezonie 10 goli oraz 9 asyst w 40 występach. Warto pamiętać, że mówimy tutaj o graczu, którego nominalną pozycją jest lewa obrona. Oczywiście, styl FC Porto powoduje, iż w trakcie spotkania Telles często znajduje się pod polem karnym przeciwnika, co umiejętnie wykorzystuje zespół.

Wielokrotny mistrz Portugalii ma nadzieję, że Alex podpisze z klubem nowy kontrakt. Obecna umowa obowiązuje bowiem tylko do końca sezonu 2020/2021. Nic na razie nie wskazuje na to, by Telles związał się z zespołem na kolejne lata. Jeśli wierzyć mediom, Chelsea bacznie obserwuje sytuację piłkarza, a zainteresowanie ze strony londyńskiej ekipy mocno schlebia samemu zawodnikowi.

Piłkarz poczynił pewne kroki w kierunku transferu. Jak donosi portugalski “Record”, defensor związał się z nowym agentem. Jest nim znany szczególnie polskim kibicom, Pini Zahavi. Reprezentuje on interesy m.in. Roberta Lewandowskiego. Co ciekawe, Zahavi w przeszłości uczestniczył w procesie zakupu… Chelsea przez Romana Abramowicza. Ten fakt można oczywiście połączyć z plotkami w kontekście przeprowadzki Tellesa do Londynu.

Fot. YouTube/FC Porto