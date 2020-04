Trzy mecze kadry na jednym zgrupowaniu? UEFA planuje pewne zmiany

Wczoraj UEFA po raz kolejny poinformowała o przesunięciu spotkań reprezentacji. Kolejne zgrupowanie kadr ma nastąpić zatem dopiero we wrześniu, kiedy liczba zakażonych stopniowo zacznie maleć. Jak zatem wyglądają konkretnie plany reprezentacji Polski na ten okres oraz przyszły rok?

Planowo kadra Jerzego Brzęczka przed EURO 2020 miała zaplanowane cztery spotkania. W marcu przeciwko Finlandii oraz Ukrainie, a także w czerwcu z Rosją oraz Islandią. Podczas wczorajszego spotkania akcjonariuszy europejskiej federacji zapadały decyzje między innymi o odwołaniu spotkań barażowych. Jak zdradził Maciej Sawicki, sekretarz generalny PZPN, w wywiadzie z „Super Ekspresem”, te mecze zostaną rozegrane za jakiś czas.

– Wszystko wskazuje na to, że żaden mecz reprezentacji nie przepadnie. Spotkania, które mieliśmy rozegrać w marcu, zostaną rozegrane jesienią. Będziemy oczywiście starać się, aby nasi rywale pozostali tacy sami, czyli Finlandia i Ukraina. „Okienko” do meczów kadry będzie wydłużone, w jednym terminie nie dwa, a trzy mecze. Czyli: gramy dwa mecze Ligi Narodów, a przy okazji trzeci mecz – towarzyski. W ten sposób nie tracimy tych marcowych meczów, one nie przepadają, a są przesunięte. Czyli grasz wtorek – piątek – wtorek, albo środa – sobota – środa. A mecze, które mieliśmy rozegrać w czerwcu 2020, zostaną przesunięte na czerwiec 2021.

Wygląda więc na to, że powoli otrzymujemy kalendarz naszej kadry także i na kolejny rok. Póki co nie poznaliśmy decyzji, czy zmianie podlegają także poniższe obiekty.

Poznaliśmy lokalizację meczów towarzyskich reprezentacji Polski przed #EURO2020! 🇵🇱⚽ pic.twitter.com/OHDKFR6iLV — Łączy nas piłka (@LaczyNasPilka) December 6, 2019