UEFA wydała zgodę na przedłużenie rozgrywek. Ekstraklasa rozgrywana będzie latem?!

W związku z zawieszeniem rozgrywek, nadal niepewna jest kwestia dokończenia sezonu. Patrząc na postawę większości drużyn z ekstraklasy, tylko jednostki chcą dograć kampanię. Rozwiązanie na podstawie obecnej sytuacji tabeli odpowiada sporej liczbie ekip. Zadowolone są nawet zagrożone spadkiem zespoły, gdyż przy zakończeniu na tym etapie rozgrywek, najprawdopodobniej liga zostanie poszerzona. Związek skupia się jednak na dograniu spotkań. W szczególności, że sezon zostanie przedłużony.

W środę przedstawiciele federacji europejskich odbyli z władzami UEFA wideokonferencję, na której poruszono kilka istotnych kwestii. Jedna z nich dotyczyła oczywiście dokończenia rozgrywek. Wola międzynarodowej organizacji piłkarskiej wydaje się klarowna. Poszczególne ligi powinny zostać dograne, nawet jeśli, wpłynie to na terminarz kolejnego sezonu.

W rozmowie z Robertem Błońskim dla “Przeglądu Sportowego” Zbigniew Boniek oznajmił, iż UEFA wydłużyła ekstraklasie termin dokończenia rozgrywek do 19 lipca – UEFA powiedziała, że możemy wydłużyć rozgrywki do 19 lipca. Wcześniej mieliśmy deadline wyznaczony na 20 czerwca, co wiązało się ze sporym ryzykiem, że nie zdążymy. Teraz już wiemy, że piłkarze mogą wrócić na boisko nawet w drugiej połowie czerwca i zdążą dokończyć sezon. W miesiąc można rozegrać jedenaście kolejek albo przynajmniej być dużo bliżej mety niż teraz. Straty byłyby dużo mniejsze, a przede wszystkim byłoby sprawiedliwiej, bo o kolejności w tabeli decydowałaby maksymalna liczba rozegranych kolejek i boisko, a nie zielony stolik.

Można być wręcz pewnym, że większość lig w Europie (w tym PKO BP Ekstraklasa) podejmie próbę dokończenia sezonu. Trudno jednak przewidzieć, jak to się wszystko skończy. Na ten moment nie ma bowiem nawet szans, by wznowić zmagania. Za miesiąc sytuacja raczej także się nie poprawi.