Ronaldinho – ekskluzywna maskotka paragwajskiego więzienia

Po wycieku informacji o Ronaldinho znajdującym się w paragwajskim więzieniu doskonale zdawaliśmy sobie sprawę, że z piłkarzem pojawi się niebawem wiele materiałów wideo związanej z aktywnością fizyczną. Oczywiście na taką sytuację nie musieliśmy zbyt długo czekać.

Pod pewnym względem przykro patrzeć, jak Brazylijczyk rozmienia swoje życie na drobne. Każdy z nas ma w pamięci jego fenomenalne akcje i bramki między innymi w starciach przeciwko Chelsea czy Realowi Madryt. Tamte czasy minęły bezpowrotnie, a dziś były piłkarz trafia do siatki pod czujnym okiem klawiszy w paragwajskim więzieniu.

Jak się jednak okazuje, Ronaldinho bierze udział także czynny udział w innych sportach. Między innymi mowa o siatkonodze. Kilka dni temu rozegrał spotkanie „dwa na dwa” i co ciekawe, 40-latek musiał uznać wyższość swoich rywali. Według lokalnych mediów jego duet przegrał z parą byłych funkcjonariuszy policji. Mowa tu o 36-letnim mordercy oraz 33-letnim złodzieju.

Zagraj w BETFAN pierwszy kupon BEZ RYZYKA ! Jeśli przegrasz, zwrot do 100 PLN trafi na Twoje KONTO GŁÓWNE z możliwością natychmiastowej wypłaty!

Zgodnie z pewnymi informacjami, pierwszy mężczyzna odsiaduje 18-letni wyrok więzienia za zabójstwo mężczyzny imieniem Fabio Ramon Cuenca Gimenez, który został zastrzelony w głowę podczas w maju 2010 roku po festiwalu muzycznym. Drugi mężczyzna z kolei został skazany na 10 lat za kradzież przez wielu skorumpowanych funkcjonariuszy policji.

Ronaldinho playing foot-volleyball in a Paraguayan prison. 🇵🇾

Nothing can stop this man from having a good time. 😁 pic.twitter.com/ruxYb7WqIP

— Football Tweet (@Football__Tweet) March 31, 2020