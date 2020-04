Gary Cahill o współpracy z Maurizio Sarrim – “Trudno było szanować rzeczy, które robił”

Kampania 2018/2019 była ostatnim sezonem Gary’ego Cahilla w Chelsea. Anglik we wspominanych rozgrywkach miał marginalny wpływ na wyniki zespołu, rozgrywając zaledwie dwa mecze w Premier League. W rozmowie z mediami, defensor wypowiedział się nieco o współpracy z Maurizio Sarrim. Relacje między obrońcą, a trenerem nie były najlepsze.

Cahill przez pewien czas pełnił na Stamford Bridge funkcję kapitana. Mimo iż, tę rolę w zespole miał także podczas sezonu 2018/2019, to znacznie częściej opaskę na ramieniu posiadał Cesar Azpilicueta. Cahill po prostu nie pojawiał się na murawie. Wystarczy powiedzieć, że 34-latek rozegrał zaledwie dwa mecze w lidze, spędzając na boisku tylko 22 minuty.

Nic dziwnego, że Anglik razem z klubem doszli do wniosku, iż dalszy pobyt zawodnika w drużynie nie ma sensu. W związku z tym, Cahill opuścił po kilku latach Chelsea z powodu zakończenia kontraktu. Zawodnika ostatecznie podpisała inna londyńska drużyna, zespół Crystal Palace.

W rozmowie z “Daily Mail”, Gary Cahill odniósł się nieco do ostatniego sezonu w szeregach “The Blues”, opisując także relacje ze szkoleniowcem – Razem z Anglią dotarliśmy do półfinału mistrzostw świata, dlatego opuściłem przedsezonowe przygotowania. Myślę, że to było kluczowe. Sarri skupiał się przede wszystkim na taktyce, prawdopodobnie czasem za dużo. Ominęło mnie to i byłem z tyłu. Mówiąc szczerze w połowie sezonu wszystko się rozstrzygnęło. Nie mogłem raczej nic odzyskać.

Trudno było czasem respektować rzeczy, które robił Sarri. Mam jednak szacunek do klubu oraz zawodników. Jako przede wszystkim kapitan drużyny – zakończył Gary Cahill