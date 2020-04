Bundesliga wraca do treningów

Pomimo braku jakichkolwiek symptomów, że obecny sezon ruszy w najbliższych tygodniach do gry, większość zespołów z Bundesligi planują powoli powrót do zajęć. Po Borussii Dortmund przyszedł czas na kolejnego niemieckiego hegemona.

Zgodnie z raportami „Kickera”, Bayern Monachium wznowi treningi na boisku w ściśle określonych warunkach w poniedziałek. Mistrz Niemiec chce rozpocząć pierwsze sesje po obowiązkowej przerwie z powodu nowej pandemii koronawirusa z małymi grupami złożonymi z czterech lub pięciu graczy, aby przestrzegać zasad kwarantanny.

Surowe ograniczenia rządowe obowiązują co najmniej do 19 kwietnia. Niektóre z 18 klubów Bundesligi mimo to zaczęły ponownie trenować w zeszłym tygodniu, a wiele innych drużyn ponownie zacznie swoje zmagania na boisku od poniedziałku.

Niemieckie rozgrywki zostały zawieszone od połowy marca. Póki co na razie do 30 kwietnia, ale możemy się spodziewać za jakiś czas podobnej decyzji, jaką podjęła Premier League kilka dni temu. Do końca kampanii nadal pozostało 9 kolejek. Bez rozegrania tych spotkań wiele ekip na poziomie pierwszej jak i drugiej Bundesligi może mieć problem z przetrwaniem do maja.